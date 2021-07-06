İlk 2 aydaki girişimcilik yatırımı miktarı 2020’nin toplamını geçti

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği desteklemek için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın ilk "BTM Sahne XL" etkinliğini "Senin Yolun Zirve" mottosuyla çevrim içi olarak gerçekleştirdi.

Sahne XL etkinliği ile yatırımcılarla buluşmak isteyen tüm girişimcilere seslenen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu sahne, unicorn’lara uzanan yolun başlangıcıdır. Mottomuzda olduğu gibi girişimcilerimize '#SeninYolunZirve' diyoruz ve gözünü zirveye diken tüm girişimcileri BTM’ye bekliyoruz. Eminim ki bugün sunum yapacak girişimlerin arasından da zirveye tırmanan, geleceğin unicorn’ları çıkacak." dedi.

Türkiye'nin son dönemde girişimcilikte BTM ve benzeri merkezler sayesinde büyük başarılar elde ettiğine dikkat çeken Avdagiç, şunları kaydetti: “Bu başarılar, rakamlara da yansıyor. 2020’de girişimlerin aldığı yatırımlar, bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 143 milyon dolara ulaştı. Bu işlem hacmiyle, Türkiye, girişim ekosisteminin tarihi rekoruna imza attı. Startup’ların hisse satışları da dahil edildiğinde, 2020’de toplam işlem hacmi 2,3 milyar dolar oldu. Daha da önemlisi 2021’in sadece ilk iki ayında yapılan yatırımlar, bir önceki yılın toplam yatırım miktarını geçti ki, bu inanılmaz bir rakam." dedi.

“Türkiye Turcorn yolunda, daha da iddialı şekilde yürüyor”

2021 yılının başında Peak Games ile aralanan unicorn kapısının, Getir, Trendyol ve son olarak da Dream Games ile tamamen açıldığını anımsatan Şekib Avdagiç, "Bugün ülkemizden 4 unicorn çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Türkiye Turcorn yolunda, daha da güçlü ve iddialı bir şekilde yürüyor. Eskilerin deyişiyle, karınca kararınca bu yürüyüşte İstanbul Ticaret Odası’nın ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin yürüttüğü çalışmaların da küçümsenemeyecek etkisi bulunuyor." diye konuştu.