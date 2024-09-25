İlk 3 değişti: Hong Kong, Küresel Finans Ligi'nde Singapur'u geride bıraktı

Küresel finans merkezleri sıralamasında önemli bir değişiklik yaşandı. Londra merkezli düşünce kuruluşu Z/Yen Group tarafından yayımlanan "Küresel Finans Merkezleri Endeksi"nin (GFCI) Eylül 2024 sayısına göre, Hong Kong, Singapur'u geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi. New York, listenin zirvesinde yer alırken Londra ikinci sıradaki konumunu korudu.

New York ve Londra ilk iki sırada

Raporda, New York 763 puanla ilk sırada yer alırken, Londra 750 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Londra, 3 puanlık artış gösterirken, New York ise bir puan kaybetti. Bu iki şehir, finansal rekabetteki güçlü konumlarını sürdürüyor.

Hong Kong üçüncülüğe yükseldi

Hong Kong, 8 puanlık bir artışla 749 puana ulaştı ve Singapur'u geçerek üçüncülüğe yerleşti. Singapur ise 747 puana yükselmesine rağmen, dördüncü sıraya geriledi. Hong Kong'un Londra ile arasındaki fark sadece 1 puan olması dikkat çekti.

Diğer öne çıkan şehirler

San Francisco beşinci sıradaki yerini korurken, Chicago 9. sıradan 6. sıraya çıkarak önemli bir ilerleme kaydetti. Los Angeles da yükselen şehirler arasında yer aldı ve 7. sıraya yükseldi. Çin'in büyük finans merkezlerinden Shanghai ise 6. sıradan 8. sıraya gerilerken, Shenzhen 9. sıraya çıkarak Shanghai'yı takip etti. Almanya'nın finans merkezi Frankfurt, 13. sıradan yükselerek ilk ona girmeyi başardı.

İstanbul yükselişte

Raporda İstanbul'un da bir ilerleme kaydettiği belirtildi. 110. sırada bulunan İstanbul, 13 puanlık bir artışla 104. sıraya çıktı. Bu yükseliş, İstanbul'un finans merkezi olma yolundaki potansiyelini göstermesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Z/Yen Group tarafından yılda iki kez yayımlanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi, dünya genelindeki finans merkezlerinin rekabet gücünü değerlendiren önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor. Raporda finansal hizmetlerin kalitesi, altyapı, insan kaynakları, itibar ve iş ortamı gibi faktörler dikkate alınıyor.