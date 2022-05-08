İlk 4 ayda 1 milyona yakın gayrimenkul satıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2022 yılı Nisan ayında 287 bin 72 satış işlemi yapıldı, 3 milyar 514 milyon 110 bin 675 lira 13 kuruş tapu harcı geliri sağlandı.

Bir önceki ay ise 291 bin 739 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Nisandaki işlem sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Ülke genelinde ocak-nisan döneminde 995 bin 595 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerden 10 milyar 475 milyon 887 bin 172 lira 58 kuruş tapu harcı geliri elde edildi.

Bu işlemlerin 442 bin 375'ini konut, 168 bin 925'ini arsa, 264 bin 746'sını tarla, 47 bin 704'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu. En çok satış işlemi yapılan il, 134 bin 764 satışla İstanbul oldu.

İstanbul'u 68 bin 417 satışla Ankara, 56 bin 796 satışla İzmir, 41 bin 771 satışla Antalya, 38 bin 253 satışla Bursa, 28 bin 514 satışla Konya, 27 bin 308 satışla Kocaeli ve 27 bin 112 satışla Balıkesir takip etti.