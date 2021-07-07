İlk 6 ayda hava yolu yolcu sayısı 40 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu yılın ilk 6 ayına ilişkin hava yolu istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Bakanlık tarafından atılan adımlar ve başta havalimanlarında başlatılan "salgın sertifikasyonu süreci" olmak üzere COVID-19 salgınının başından itibaren alınan etkili önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda yolcu hareketliliği bu yılın ocak-haziran döneminde artarak devam etti.

Dünya havacılık sektörü salgının olumsuz etkilerini yaşarken, Türkiye bu süreci başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldı.

Tüm havalimanlarında fiziksel şartlar sosyal mesafeye göre düzenlenirken, dezenfeksiyon işlemleri kesintisiz uygulandı. Böylece yolcular, güvenli bir şekilde seyahat etmeyi sürdürdü.

Türkiye'deki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 294 bin 941, dış hatlarda 145 bin 808 oldu ve böylece üst geçişlerle toplam 594 bin 286 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye genelinde havalimanları iç hat yolcu trafiği 25 milyon 11 bin 245, dış hat yolcu trafiği 15 milyon 204 bin 596 oldu. Bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de iç hatlarda 258 bin 450 ton, dış hatlarda 1 milyon 76 bin 802 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 335 bin 252 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanında 6 aylık sürede, iç hatlarda 27 bin 857, dış hatlarda 74 bin 593 olmak üzere toplam 102 bin 450 uçak, iç hatlarda 3 milyon 406 bin 806, dış hatlarda 8 milyon 809 bin 243 olmak üzere toplam 12 milyon 216 bin 49 yolcu trafiği gerçekleşti.

İstanbul Atatürk Havalimanında bu sayı, 19 bin 215 uçak trafiği, iki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı ise 121 bin 665 olarak kayıtlara geçti.

6 ayda kargo miktarı 333 bin 451 ton oldu

İstanbul Havalimanında haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarının iç hatta 19 bin 774 ton, dış hatta 313 bin 677 ton, toplamda ise 333 bin 451 ton olduğu görüldü.

Taşınan kargo miktarının yüzde 34'üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 6 bin 384 uçuşla gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanında ise haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 5 bin 650 ton, dış hatta 441 bin 289 ton, toplamda ise 446 bin 889 ton oldu.

"Uluslararası hub" haline dönüşen İstanbul Havalimanı, bu dönemde iç hatlarda 3 milyon 406 bin, dış hatlarda 8 milyon 809 bin olmak üzere toplam 12 milyon 215 bin yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Havalimanında haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatlarda 19 bin 774 ton, dış hatlarda 313 bin 677 ton, toplamda 333 bin 451 ton olarak gerçekleşti.

Haziranda üst geçişlerle 127 bin 126 uçak trafiği kayıtlara geçti

Haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 71 bin 117'ye, dış hatlarda 36 bin 447'ye ulaştı. Bu ayda üst geçişlerle toplam 127 bin 126 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 514 bin 753, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 291 bin 861 oldu. Böylece haziranda direkt transit yolcularla toplam 10 milyon 819 bin 129 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de haziranda iç hatlarda 60 bin 210 ton, dış hatlarda 216 bin 354 ton, toplamda ise 276 bin 564 ton oldu.

İstanbul Havalimanına haziranda 21 bin 540 uçak iniş-kalkış yaparken, iç hatlarda 6 bin 993 uçuş, dış hatlarda ise 14 bin 547 uçuş gerçekleştirildi. Havalimanında haziranda iç hatlarda 941 bin 131, dış hatlarda 1 milyon 858 bin 162 olmak üzere toplamda 2 milyon 799 bin 293 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanına ise haziranda 3 bin 566 uçak iniş kalkış yaptı. Böylece bu iki havalimanında toplam 25 bin 106 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu.