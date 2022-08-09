İlk 7 ayda elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait deniz taşımacılığı istatistiklerini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında, ulaşımın her alanında olduğu gibi denizcilik sektöründe de geleceği "devlet aklı" ile planladıklarını belirtti.

Denizcilik sektörüne 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar yatırım gerçekleştirileceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mızda Mavi Vatan'ımızın temeli, ulaşımdaki entegrasyonumuzun kilit noktası deniz yollarına özel bir yer ayırdık. Liman tesisi sayısını 217'den 255'e çıkaracağız. Yeşil liman uygulamalarının yaygınlaştırılarak limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasını sağlayacağız. Otonom gemi seferleri geliştirilecek ve limanlarda otonom sistemler ile elleçleme verimliliği artırılacak. Limanların aktarma hizmeti kapasitesi genişletilerek bölge ülkelerine hizmet verebilecek çok modlu ve kısa mesafeli deniz taşıma altyapısını geliştireceğiz."

Karaismailoğlu, temmuz ayı denizcilik istatistiklerine değinerek, şu bilgileri paylaştı: "Ocak-temmuz döneminde de limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 319 milyon 687 bin tona çıktı.Bu yılın temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 46 milyon 198 bin tona ulaştı. Temmuzda limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 3,2 artarak 12 milyon 495 bin tona, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 11,4 artışla 21 milyon 424 bin tona çıktı. Temmuzda dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 33 milyon 919 bin tona yükseldi."

Limanlarda deniz yolu ile yapılan transit yük taşımalarının yüzde 6,7 azalarak 6 milyon 233 bin tona gerilediğini belirten Karaismailoğlu, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 45 bin ton ile yüzde 14,4 artış gösterdiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: "En fazla yük elleçlemesi toplam 7 milyon 388 bin ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Yük cinslerine baktığımızda temmuz ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsi 1 milyon 341 bin 167 tonluk artış ile briketlenmemiş taşkömürü oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 931 bin 425 ton artış ile ham petrol ve 213 bin 805 ton artış ile hurda demir takip etti. Portland çimento, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 1 milyon 206 bin 806 ton ile ilk sırayı aldı. Briketlenmemiş taşkömürü ise limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 3 milyon 6 bin 976 ton ile birinci oldu."

Karaismailoğlu, temmuzda deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin 1 milyon 617 bin ton ile ABD'ye yapılan taşımalarda gerçekleştiğini aktararak, bunu İtalya ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, ithalatta en fazla yük elleçlemesinin 6 milyon 772 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleştiğini ifade etti.

Elleçlenen konteyner miktarı

Karaismailoğlu, temmuzda limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 978 bin TEU'ya düştüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Ocak-temmuz döneminde limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 7 milyon 365 bin TEU'ya çıktı Temmuz'da elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 755 bin 869 TEU oldu. Limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 0,4 artarak 361 bin 322 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 2,9 artarak 394 bin 547 TEU oldu. Elleçlenen transit konteyner miktarı yüzde 25 azalarak 148 bin TEU’ya geriledi. Aynı ayda kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 36,2 artarak 73 bin 226 TEU'ya yükseldi."

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 241 bin 263 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleştiği bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, bu liman başkanlığını Mersin ve Kocaeli bölge liman başkanlıklarının takip ettiğine işaret etti.

Karaismailoğlu, en fazla konteyner elleçlemesinin 100 bin 687 TEU ile İsrail'e yapılan taşımalarda gerçekleştiğini vurgulayarak, "İsrail'i, Yunanistan ve Mısır ile yapılan taşımalar izledi. Limanlarımızda deniz yolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 37 bin 858 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Mısır'ı, Çin ve Yunanistan takip etti. Deniz yolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasının 69 bin 618 TEU ile İsrail’den gelen konteynerlerdan oluştuğu belirlendi." ifadelerini kullandı.