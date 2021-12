İlk 9 aydaki yüzde 11,7’lik büyümenin yüzde 47’si ihracattan

Takip Et

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı için hedef ve beklentilere ilişkin yaptığı açıklamada, 2020 yılında salgına rağmen gerçekleştirdikleri başarılı ihracat performansının ardından 2021 yılına ihracat ailesi olarak büyük hedeflerle başladıklarını söyledi.

Bu süreçte elde ettikleri, özellikle küresel tedarik zincirindeki dönüşümden kaynaklanan kazanımları korumayı başararak ihracatı bir üst lige taşıdıklarını ifade eden Gülle, şunları kaydetti: "İhracatçılarımız salgının en zor dönemlerinde dahi üretimi aksatmayarak tüm dünyanın güvenini kazandı. Yılın ilk çeyreğinde 50 milyar dolar, ikinci çeyreğinde 55 milyar dolar, üçüncü çeyreğinde 56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızdaki başarılı performans, büyüme verilerine de yansıdı. Net ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte 1,2 puan, ikinci çeyrekte 6,9 puan, üçüncü çeyrekte ise 6,8 puan oldu. Yılın 9 ayında net ihracatın büyümeye katkısı 5,1 puan, ihracatın büyümeye katkısı 5,5 puan oldu. Yani yılın ilk 9 ayında gerçekleşen yüzde 11,7’lik büyümenin neredeyse yarısı (yüzde 47’si) ihracattan geldi. Önümüzdeki dönemde de bu katkının devam edeceğini öngörüyoruz."

Sene başında 184 milyar dolar olarak belirlenen yıllık ihracat hedefinin 211 milyar dolara revize edildiğini aktaran Gülle, "Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçılarımız, attıkları yerinde adımlarla yaşanan her krizden güçlenerek çıkmayı başardılar. Bu güçle birlikte, ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak her iki hedefi de aşmayı başardık. Kasım ayı sonunda yıllıklandırılmış ihracatta 221 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayın 11’inde aylık ihracat rekorları kırdık." ifadelerini kullandı.

"229 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik"

TİM Başkanı Gülle, ocak-kasım döneminde, 229 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini, 188 ülkeye ihracatı artırdıklarını bildirerek, bunların 109’una ihracatta tarihin en yüksek seviyelerine ulaştıklarını vurguladı.

47 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Gülle, ocak-kasım döneminde, en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne ihracatı yüzde 34 artırdıklarını, Afrika Kıtasına ihracatta yüzde 39, Kuzey Amerika Kıtasına ihracatta yüzde 47, Orta ve Güney Amerika’ya ihracatta ise yüzde 84 artışa imza attıklarını kaydetti.

Gülle, sektörlerin de benzer şekilde her ay ihracatlarını bir adım ileriye taşıdığına, her ay rekorlarını tazeleyerek yılı başarıyla tamamladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar doları aştı, 20 sektörümüz ihracat rekoru kırdı. En fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerimiz otomotiv, kimyevi maddeler ve çelik sektörleri oldu. Küresel ölçekte yaşanan çip krizine rağmen otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerimizin ihracatını artırmayı başarması ihracatımızın ve sanayimizin gücünü göstermesi adına gerçekten önemli. Artık yılın son günlerini yaşadığımız bu dönemde açıkça görüyoruz ki başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ihracata ve ihracatçıya destekleri, Ticaret Bakanlığımızın ve Hükümetimizin özverili çalışmaları ve ihracatçılarımızın üstün gayretleriyle ihracatımız, OVP’de açıklanan 211 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde, hatta 2022 yılı hedefine yakın bir seviyede yılı tamamlamış olacak. Şimdi hedefimiz, bu başarılı performansın üzerine ekleyerek, ihracatta çıtayı her gün daha da yukarı taşıyarak, 2022 yılında da OVP’deki 2023 hedefi olan 242 milyar dolara erişmek."