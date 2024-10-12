İlk 9 ayın rakamları belli oldu: Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatında çift haneli artış!

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde komşu ülkelere yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin komşuları Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan’a toplam ihracatı, yüzde 12,6 artarak 18 milyar 5 milyon dolara yükseldi.

Ülke genelinde ise eylül ayında toplam 22 milyar 7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ocak-eylül döneminde toplam ihracat yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolara ulaştı.

Komşu ülkeler arasında en fazla ihracat Irak'a yapıldı. 7 milyar 777 milyon 422 bin dolarla ilk sırada yer alan Irak'ı, Bulgaristan (3 milyar 180 milyon 620 bin dolar), Yunanistan (2 milyar 483 milyon 635 bin dolar), Gürcistan (1 milyar 786 milyon dolar), İran (1 milyar 685 milyon 542 bin dolar) ve Suriye (1 milyar 92 milyon 559 bin dolar) izledi. İran'a yapılan ihracat yüzde 2,3 gerilerken, diğer komşu ülkelere yönelik ihracatta artış kaydedildi.

Yunanistan’a yapılan ihracat yüzde 26,8 ile en yüksek artış gösteren ülke olurken, Irak’a ihracat yüzde 15,4, Suriye’ye yapılan ihracat ise yüzde 11 oranında arttı.

En fazla ihracat kimyevi ürünlerde

Sektör bazında değerlendirildiğinde, Türkiye’nin komşularına yaptığı ihracatta "kimyevi maddeler ve mamulleri" ilk sırada yer aldı. Bu sektörden komşu ülkelere toplam 2 milyar 708 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Kimyevi ürünleri, 2 milyar 253 milyon 242 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 526 milyon 697 bin dolarla "çelik" sektörü izledi.

En az ihracat yapılan sektörler ise 15 milyon 368 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri", 38 milyon 704 bin dolarla "fındık ve mamulleri" ve 44 milyon 893 bin dolarla "zeytin ve zeytinyağı" oldu.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Yunanistan, Nahçıvan ve Ermenistan olmak üzere 8 komşusu bulunuyor. Nahçıvan’a ait veri dahil edilmezken, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan kara ticareti yapılmamaktadır.