İlk çeyrek için ihracat beklentisi geriledi

Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2022 yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2022 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 10,7 puan artarak 118,8 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.