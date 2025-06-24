İlk çeyrek verileri belli oldu! ABD'nin cari açığı yüzde 44 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari açığı ocak-mart döneminde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 44,3 artarak 450,2 milyar dolara yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi ise açığın 448 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Tahmin revize edildi

Geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise önceki tahmin olan 303,9 milyar dolardan 312 milyar dolara revize edildi.

Yılın ilk çeyreğinde cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 6 olarak hesaplandı. Bu oran, bir önceki çeyrekte yüzde 4,2 düzeyindeydi. Açıkta yaşanan yükselişte özellikle mal ticaretinde görülen dengesizliklerin etkili olduğu belirtildi.