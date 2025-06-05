İlk çeyrek verileri belli oldu: Çalışan kişi başına üretimde artış!

2025 yılının ilk çeyreğinde sanayi sektöründeki verimlilik artışı dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 'Verimlilik İstatistikleri Bülteni'ne göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,8 yükseldi.

Çalışılan saat başına üretim endeksine bakıldığında, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre yüzde 0,9'luk bir artış yaşanırken, takvim etkilerinden arındırılmış veri yıllık bazda yüzde 1,3 artış kaydetti.

En fazla artış enerji sektöründe

Sanayi kolları içinde en dikkat çekici artış ise Enerji sektöründe oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, çalışan kişi başına üretim endeksi geçen yılın aynı dönemine göre bu sektörde yüzde 9,1 oranında yükseldi.

Aynı endeksin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haliyle bir önceki döneme göre en fazla artış da yine enerji sektöründe ve yüzde 5,4 olarak kaydedildi.