İlk çeyrekte 110 kamu kurumuna 110 bin işçi alındı
DÜNYA’nın derlediği bilgilere göre kamu işçisi alımları 2019’un ilk üç ayında da devam etti. 2019 ocak-mart döneminde 110 bin 540 kişilik artış oldu... Mehmet Kaya'nın haberi...
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