İlk çeyrekte 27 girişime 20 milyon dolar yatırım

08 Nisan 2020

Selenay YAĞCI

Türkiye’de girişimcilere yapılan yatırımlar 2020’nin ilk çeyreğinde yaklaşık 20 milyon dolar oldu. Startups.Watch verilerine göre bu yıl ocak-mart ayları arası dönemde 27 girişime yaklaşık 19.8 milyon dolar yatırım yapıldı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 13 girişime toplamda 19.6 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirilmişti. Koronavirüs salgının etkisi ilk çeyrek yatırımlarına yansımamış görünse de ekosistem ikinci çeyrekte dünyada olduğu gibi Türkiye'de de düşüş bekliyor. Miktar olarak bakıldığında ilk çeyrekte yapılan yatırımların yüzde 78’i 1 milyon doların altında gerçekleşti. Geçen yılın toplamında ise bu oran yüzde 82’iydi. Bu yıl toplam miktarın yaklaşık 4 milyon doları tohum aşamasında, 11 milyon doları erken aşamada, 5 milyon doları da geç aşamada girişimlere yatırıldı. Yılın ilk çeyreğinin en dikkat çekenlerinden biri de Amazon’un İstanbul merkezli Datarow’u satın alması oldu. Bu yıl ilk çeyrekte yatırım alan ilk 10 girişim Appsiyon, Thundra, Appsamurai, Vispera, Biolive, PriSync, Mutlubiev, Temizlik- Yolda,Jib Games, Otsimo oldu. Bu 10 girişime yapılan yatırım, toplam yatırımların yüzde 91’ini oluşturdu. En çok yatırım yapılan alanlar ise Saas, fintech, yapay zeka, deeptech, pazaryeri gibi alanlar oldu.

İŞİN GELECEĞİ Etkinlik bu kez online gerçekleşti

Startups.Watch’in ekosistem paydaşlarını bir araya getirdiği ve girişim yatırımlarını açıkladığı etkinliği bu kez online gerçekleşti. Youtube ve Twitter üzerinden yapılan canlı yayına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da video konferans bağlantısı ile katıldı. Mandal, araştırma altyapılarına dönük COVID-19’a karşı aşı ve ilaç çözümleri için 14 projeyi desteklediklerini açıkladı. Ayrıca 1 hafta açık kalan çağrıya 444 proje (Sağlık, bilişim ve medikal cihazlarla ilgili) başvurusu geldiğini belirten Mandal, Coronathon’da seçilen projelere de destek olduklarını ifade etti.

Yurtdışında 9 Türk'e 80 milyon dolar

Kurumsal yatırım fonları ilk çeyrekte 12 girişime 4 milyon dolar, yurtdışında faaliyet gösteren 9 Türk girişime de 80 milyon dolar yatırım yapıldı. İkincil işlem ve satın almalar 27 milyon dolar oldu. İlk çeyrekte 94 milyon dolarla 3 yeni fon daha duyuruldu. Bunlar, Reno Capital, Teknoloji Yatırım ve ScaleX oldu.