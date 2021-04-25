İlk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık çelik ihracatı

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre; sektör ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 1,9 artışla 5,1 milyon tona çıktı. Değerde ise yüzde 22,5 yükselerek 3,8 milyar dolara ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yapılan bölgeler Avrupa Birliği, Orta Doğu, Latin Amerika ve Uzak Doğu olarak sıralandı. Söz konusu bölgelere yapılan ihracat çelik ihracatının yaklaşık yüzde 75’ine karşılık geldi. Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler İsrail, Peru, İtalya, İspanya, Romanya, Singapur ve Irak oldu.

Potansiyel pazarlarla 15 milyar dolar hedefi var

Sektörün ilk çeyrek performansını değerlendiren ÇİB Başkanı Adnan Aslan şu ifadeleri kullandı: “Sektör olarak son yıllarda alternatif pazarlar olarak nitelendirdiğimiz Güneydoğu Asya, Sahraaltı Afrika ve Latin Amerika bölgelerindeki ülkelere olan ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar planlıyoruz. Bu ülkeler artan çelik ihtiyaçları sebebiyle birçok çelik ürünü için potansiyel taşıyor. 2021 yıl sonu hedeflerimizi küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında ihracatımızı miktarda yüzde 10 artışla 23 milyon tona ulaştırmak, değerde ise yüzde 15 yükselişle 15 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştirmek olarak belirledik."

Gözler AB korunma önleminde

Sektör için kritik öneme sahip olan Avrupa Birliği korunma önlemi normal şartlarda haziran ayında sona erecek. Aslan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "AB, önlemin devamına gerek olup olmadığına karar vermek için yeni bir gözden geçirme soruşturması yürütüyor. Biz bu konuda AKÇT kurallarının her iki taraf için de çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple AKÇT temas grubunun çalıştırılması için girişimlerde bulunuyoruz. AB ve Türkiye çelik sektörlerinin bir araya gelmesi ve iletişimin artması iki tarafın da yararına olacaktır. Türk çelik sektörünü hedef alan ve etkileyen haksız önlemlere yönelik Birlik olarak çalışmalarımızı Bakanlığımızın koordinasyonu ve yönlendirmeleri ile sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.