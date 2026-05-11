İlk çeyrekte gelirleri 2.5 katına çıkaran Tera Yatırım’dan 22 gün içinde 4 halka arz

Tera Yatırım, 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü finansal performansını sürdürerek dikkat çeken sonuçlara imza attı. Şirketin toplam hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artış göstererek 55 milyar 704 milyon liraya yükseldi. Net kâr ise yüzde 75 artışla 20 milyar 192 milyon lira oldu. Açıklanan rakamlar, şirketin yatırım ve halka arz alanındaki agresif büyüme stratejisinin etkisini ortaya koydu.

Esas faaliyet kârında dikkat çeken yükseliş

KAP’a yapılan bildirimde, Tera Yatırım’ın operasyonel kârlılığında da sert yükseliş yaşandığı görüldü. Şirketin esas faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 400 milyon liralık seviyeden 12 milyar 178 milyon liraya çıktı. Toplam varlıklar yüzde 31 artışla 187,8 milyar liraya ulaşırken, özkaynak büyüklüğü de yüzde 80 artarak 60,2 milyar liraya yükseldi.

Halka arz performansı büyümeyi destekledi

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, ilk çeyrekte gerçekleştirilen halka arzların büyümeye önemli katkı sağladığını söyledi. Sarpyener, 22 gün içinde dört farklı şirketin halka arzını tamamladıklarını belirterek bunun operasyonel hız açısından dikkat çekici bir başarı olduğunu ifade etti.

28 milyar TL’lik bedelsiz pay kararı

Öte yandan şirket, 8 Mayıs 2026 tarihinde KAP’a yaptığı açıklamada 28 milyar liralık kâr payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasının genel kurul tarafından onaylandığını duyurdu. Bu kararın yatırımcı ilgisini artırabileceği değerlendiriliyor.