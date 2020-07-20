İlk elektrikli Maserati Ghibli Hybrid tanıtıldı

20 Temmuz 2020

Maserati, Ghibli Hybrid’i küresel çapta düzenlediği online lansmanla tanıttı. Pazara sunulduğu 2013 yılından bu yana 100 bin adedin üzerinde üretilen Ghibli’nin hibrit versiyonu, Maserati tarihininin ilk elektrikli modeli olacak ve Eylül ayından itibaren Torino’da yer alan Avvocato Giovanni Agnelli Fabrikası’nda üretilmeye başlanacak.

Ghibli Hybrid’in ardından markanın ilk tamamen elektrikli modelleri olan yeni GranTurismo ve GranCabrio ise 2021 yılında görücüye çıkacak.

Hibrit sistemi 4 ana bileşenden oluşuyor

İtalya’nın Modena kentindeki Maserati İnovasyon Laboratuarı bünyesinde geliştirilen Ghibli Hybrid, Maserati Tasarım Merkezi tarafından dizayn edildi. Ghibli Hybrid’in tasarımında mavi renk dikkat çekerken, kapı kolları ve çamurluklarda ise krom detaylar yer alıyor.

Maserati, model için performansı iyileştirmeye, yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmaya yönelik bir hibrit bir çözüm seçerken, kullanılan hibrit teknoloji hareket halindeyken otomobilin biriktirdiği kinetik enerjiden faydalanarak onu geri kazanıyor. Ayrıca yavaşlama ve frenleme sırasında ise elektrik enerjisine dönüştürüp aküye depoluyor.

Ghibli Hybrid’de bulunan sıralı dört silindirli 2.0 litre hacimli turbo benzinli motor, yavaşlama ve fren anında kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek enerji geri kazanımı sağlayan 48 volt beslemeli elektrikli sistem ile destekleniyor. Maserati’nin 48 volt hibrit sistemi ise BSG (kayış marş jeneratörü), batarya, eBooster ve bir adet DC/DC dönüştürücü olmak üzere 4 ana bileşenden oluşuyor.

Bu sistem içerisinde alternatör görevi gören BSG, yavaşlama ve fren anında oluşan kinetik enerjiyi geri kazanarak bataryayı şarj ediyor. Batarya ise sağlamış olduğu ek güç ile motoru destekleyen eBooster’i besliyor.

1.500 d/d’da 450 Nm tork üreten 330 HP gücündeki motor, yeni Ghibli Hybrid’e sadece 5,7 saniyede 100 km’ye ulaşma ve 255 km/s maksimum hıza ulaşma imkanını tanıyor.

“Maserati Connect” programı ilk kez Ghibli Hybrid’de

Maserati, Ghibli Hybrid ile birlikte otomobil ve sürücü arasında bağlantı kuran yeni “Maserati Connect” programını da ilk kez devreye alıyor. Program kapsamında sürücüye her an bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Yazılım paketlerini de güncelleyebilen program, aracın tüm mekanizma ve sistemlerini kontrol ederek acil durumlarda ilgili birimlerinin haberdar olmasını sağlıyor.

Maserati Ghibli Hybrid, kişiselleştirilebilir kullanım seçeneklerine imkan tanıyan MIA (Maserati Intelligent Assistant / Maserati Akıllı Asistan) bilgi - eğlence sistemiyle tüm gereksinimleri karşılıyor. Bir Android otomotiv işletim sistemi olan MIA ile daha önce 8:4 inç olan HD ekran, büyütülerek Ghibli Hybrid’de 10:1 inç olarak yer alıyor.