İlk evim konut kampanyası ne zaman başlıyor? İlk evim kredisi başvurular ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığından "İlk evim konut kredisi" için açıklama bekleniyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiği kampanyanın tarihi sürekli araştırılıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kampanyasının sona ermesiyle birlikte gözler yeni kampanyada... Peki konu hakkında son durum nedir?

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

İlk evim konut kredisi için çalışmalar devam ediyor. 28 Nisan 2026 Salı tarihinde kredi için tarih henüz netleşmedi. Mayıs veya haziran ayında başvuruların başlaması bekleniyor.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL