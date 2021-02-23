İlk iki ayda mobil ödeme hacmi yüzde 159 arttı

Dünya genelinde internet işletmeleri için yeni nesil ödeme çözümleri sunan PaybyMe, 2020 ve 2021 yıllarının ilk iki ayındaki mobil ödeme hacimlerine ilişkin verileri paylaştı.

PaybyMe'nin verilerine göre, mobil ödemelerde 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 159'luk bir büyüme gerçekleşirken, işlem adedi yüzde 104, işlem başı ücret ise yüzde 24 arttı.

Bu yılın ilk iki ayında en çok artış, yüzde 1971 ile başta e-ticarette olmak üzere fiziksel ihtiyaçlara yönelik gerçekleşti. Bu kategoride yapılan işlem adedi yüzde 895 arttı. Kulüp, dernek, apartman aidatlarında ise mobil ödeme hacmi 2020 yılının ocak ve şubat aylarına göre yüzde 487, işlem adedi ise yüzde 202 arttı.

Dijital eğitimde mobil ödeme düşüşte

Verilere göre, video ve mobil oyunlarda mobil ödeme hacmi yüzde 126 artış gösterirken, işlem adedi yüzde 136 büyüme kaydetti. Sosyal medyadaki harcamalarda mobil ödeme yüzde 245 artarken, işlem adedindeki yükseliş yüzde 43 oldu.

Dijital eğitim ücretlerinde ise diğer kategoriler gibi bir artış yaşanmadı. Tam tersine ocak ve şubat aylarında mobil ödeme hacmi bir önceki yıla göre yüzde 5 azalırken, işlem adedinde ise yüzde 85 düşüş yaşandı.