İlk kez bir kooperatif halka arz oluyor: Kayseri Şeker onay bekliyor

Halka arzda son aşamaya gelen Kayseri Şeker, Türkiye'de bir ilke imza atacak. Hakan Güldağ ve Kenan Sözbir ile GONG programına katılan Kayseri Şeker'in büyük ortağı konumundaki Kayseri Pancar Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ilk kez bir kooperatifin halka arz edildiğinin altını çizerek küresel bir şirket olmayı hedeflediklerin söyledi.

Kayseri Pancar Kooperatifi’nin, Kayseri Şeker fabrikasının yüzde 58,6’lık hissesine sahip bir kuruluş olduğunu kaydeden Akay, şu bilgileri verdi: “Kayseri Şeker Fabrikası 30 tane kurumsal ortağı olan üç tane şeker fabrikasıyla faaliyet yürüten Türkiye’deki şeker sektörü içerisinde yüzde 17’lik paya sahip olan bir kuruluş. Bizim kurumsal ortaklarımız arasında Türkiye Varlık Fonu (yüzde 11,07), Panko Birlik, Konya Şeker ve Amasya Şeker şirketleri var. 1955’te kurulan şirket tarihinde ilk defa ortaklarına üç sene üst üste kar payı dağıttı. Türkiye’de kooperatif kuruluşlarında maalesef yeterli bir gelişme sağlanamadı.

Biz bu sorunları gerekli makamlara aktardık ve bu adımımız sonucu yasal bir düzenleme yoluna gidildi. Kooperatifler halka açık şirket statüsüne kavuştu. Bu kanunla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu da mevzuat düzenlemesi gerçekleştirdi. 2019 yılından itibaren halka açık şirketlerin uyması gereken hususlara biz de uymaya başladık ve bununla ilgili düzenlemeler yaptık. Şirketi nasıl daha gerçek anlamda halka açarız diye çalışmalar yaptık ve sonuçları ortaklarımızla paylaştık. Ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak yapılacak bir sermaye artışı ve artış tutarının borsada işlem görmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdik. Ortaklarımız da bunu kabul ettiler.”

Küresel şirket olmanın zemini hazırlanıyor

Akay, Kayseri Şeker’in kayıtlı sermayesi 600 milyon TL’den 750 milyon TL’ye çıkarıldığını ve kayıtlı sermaye sistemine geçildiğini kaydederek “Bu artırılan 150 milyon liralık sermayenin 106 milyon lirası ödendi. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve SPK’ya sunum yaptık. Şimdi SPK tarafından Kayseri Şeker’in halka arzının onaylanmasını bekliyoruz. İlk defa Türkiye’de şeker sektöründe faaliyet yürüten bir kooperatif kuruluşu böyle bir teşebbüsü gerçekleştirme noktasına geldi. Türkiye’deki şeker sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlere ve kooperatif kuruluşlarına örnek olacağımıza inanıyoruz. Biz küresel bir şirket olma iddiasındayız bunun zeminini hazırlıyoruz” dedi.

Halka arz geliri yatırımlara gidecek

Halka arzdan elde edecekleri gelirin en başta şirkete finansal bir katkı sağlayacağını dile getiren Akay, “Şirketin öz kaynak yapısını güçlendirecek. Kayseri Şeker, kendisini sürekli geliştiren ve büyütmeye çalışan bir şirket. Bu sektörde büyüyebilmek için kota sahibi olmak lazım. Türkiye’de kota sahibi olmanın yolu fabrika almaktan geçiyor, Kayseri Şeker de üç sene önce bu başarıyı ortaya koydu. Biz de halka arzdan elde edilecek gelir ile ilgili yatırımları önceliklendireceğiz. Ayrıca finansal maliyetlerimiz azalacağı için şirket bundan da pozitif olarak etkilenecek. Bu şekilde hissedarımız kardan pay alma noktasında önemli bir avantaj elde edecektir. Bunun dışında organik gübre konusunda, tarımın sürdürülebilirliğine katkı amacıyla, adımlar atmak istiyoruz” diye konuştu.

Son dönemde halka arz sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çeken Akay, şöyle konuştu: “Kayseri Şeker bir seneyi aşkın bir zamandır halka arz ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Kayseri Şeker, borsada örneği olan bir kuruluş değil. Şeker sektöründen ilk defa bir halka arz gerçekleşecek. Kooperatif kuruluşu olması açısından da farklı bir durum arz ediyor Kayseri Şeker. Bu özellikleriyle nedeniyle arzın ilgiyle karşılanacağını düşünüyorum. Halka arzlardaki yoğunlaşmanın bizim halka arzımızı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum.

Kayseri Şeker’in hesap dönemi de farklı, 31 Aralık değil 1 Mayıs - 30 Nisan arasında bir hesap dönemimiz var. Bu hesap döneminin farklılığı borsanın durağanlaştığı dönemde borsaya ivme kazandıracak bir özellik olabilir. Biz yöntem olarak mevcut ortakların kazanmasından ziyade şirketin öz kaynağının güçlenmesini önemsedik. Bu nedenle ortak satışı yöntemini değil sermaye artırımı ve ortakların rüçhan hakkının kısıtlanması ile halka arz yöntemini benimsedik. Şirketin güçlenmesi ve bu sayede değerinin artması ortakların elinde kalan hisselerinin de değerinin artmasına katkı sağlayacak. Yani ortaklarımız da bir avantaj kazanmış olacak.”

Eşit dağıtım sistemiyle halka arz olacak

Kayseri Pancar Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, halka arzın eşit dağıtım sistemine göre yapılacağını ve yabancılarla ilgili çok büyük bir çalışma ortaya koymadıklarını söyledi. Akay, “İlerleyen zaman içerisinde yabancıların hisselerimize ilgi duyacağına inanıyoruz. Birlikte çalıştığımız kurumlar içerisinde uluslararası kuruluşlar da var. Bu kuruluşlar Kayseri Şeker’i kendi firmaları nezdinde bulundukları ülkede duyuruyorlar. İlerleyen zaman içerisinde yüzde 15’lik pay içerisinden yabancıların da alım yapabileceğini düşünüyorum. Biz tahsis konusunu eşit bir şekilde yapılması konusunda değerlendirme yaptık” dedi.

İki ton şekerden bir tonu Kayseri Şeker’e

Akay, sıcak bir satış politikası izleyebilen bir şirket olduğunu belirterek “Geçtiğimiz kampanya döneminde önemli bir uygulama gerçekleştirdik. Kampanya döneminde satılan örnek vermek gerekirse iki ton şekerden bir tonunu Kayseri Şeker satma başarısını gösterdi. Bu sıcak satış politikası sayesinde oldu. Uyguladığımız standart politikaları sebebiyle şirketler bizden şeker almak istiyor. Faizlerin yükseldiği ortamda sıcak satışlarla finans girişini sağlayıp o faiz yükünden kurtarmaya çalışıyoruz şirketi. İskontoların yüksek olduğu dönemde satışta frene basarak olumsuz etkiyi en aza indirgemeye çalışıyoruz. Bunlar önümüzdeki dönem içerisinde de sağlıklı bir şekilde devam edecek. Zamanın şartları neyi gerektiriyorsa ona uyum sağlamaya çalışıyoruz” dedi.