İlk kez bir veri açıklanamadı!
Her 3 ayda bir yayınlanan dış ticaret beklenti anketi, koronavirüs salgını nedeniyle ankete yeterli katılım olmadığı için yayınlanamadı. İlk kez bir veri salgın nedeniyle kesintiye uğramış oldu.
Şebnem TURHAN
Ticaret Bakanlığı tarafından 3’er aylık dönemler halinde yayınlanan ve bugün açıklanması gereken Dış Ticaret Beklenti Anketi ilk kez koronavirüs salgını nedeniyle yayınlanamadı.
Resmi İstatistik Programı kapsamında bugün 10’da açıklanması gereken veriyi hazırlayan Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü koronavirüs salgını nedeniyle değerlendirme yapamadı.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını sonucunda ankete katılımın yeterli sayıda olmaması nedeniyle değerlendirme yapılamamıştır. Bu kapsamda; 2020 yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’nde 09 Nisan 2020 tarihinde saat 10:00'da yayımlanması öngörülen "Dış Ticaret Beklenti Anketi 2. Çeyrek 2020" sonuçları bu dönemde yayımlanamayacaktır” denildi.