İlk müdahale alanı bütçe açığı olacak

Mehmet KARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı konuşmada, ekonomi politikalarının yeniden şekillendirileceğine yönelik açıklamalarının ardından, öncelikli olarak bütçe açığının azaltılmasına yönelik tedbirlerin değerlendirildiği öğrenildi. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, bazıları Aralık ayı içinde olmak üzere kamu gelirlerini artırmaya yönelik zamların yapılacağı, yeniden yapılandırmanın ilk taksitlerinin ödenmeye başlanacağı 2021 Ocak ayından itibaren harcamaların da kontrol edilerek “sorun yaratmayacak” bir bütçe açığının oluşturulmasına öncelik verileceğini vurguladılar.

Elektrik ve gazda fiyat ayarlamaları

Kamu gelirlerini artırıcı yönde atılacak adımlarda, ekonomik ya da sosyal gereklere dayalı olarak ötelenen zamların ücret artışı gerektirdiğinde ötelenmeden yapılacağı vurgulandı. Bu kapsamdaki en önemli kalemler elektrik ve gaz fiyat ayarlamalarından geliyor. Kamunun diğer doğrudan gelir elde ettiği otoyol ücreti ve alkollü içki ve sigaradaki otomatik maktu vergi artışının ertelenmemesi, şans oyunları, iletişim gibi hizmetlerdeki vergi veya kamu paylarının artırılması, kamu taşınmaz kiralarının artırılması yönünde 2021’in ilk yarısındaki gelişmelere göre ayarlamaların yapılabileceği öğrenildi. Bu kalemler içinde fazla kamuoyu gündemine girmese de özerk kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının aldıkları pay ve kesintilerin yıllık tutarının 30 milyar TL’li seviyelere kadar ulaştığı, buralarda yapılacak ayarlamaların ilave gelir sağlama açısından fayda sağladığı hatırlatıldı. Kamunun önemli gelir kalemleri ile vergi ayarlamalarında artırma ya da azaltma yönünde kanunlarla verilmiş Cumhurbaşkanı’nın yetkisi bulunuyor.

2020 bütçe açığı OVP’deki güncel tahmini aşabilir

Kaynaklar, 2021-2023 dönemi Orta Vadeli Programda bütçe açığının GSYH’nin yüzde 4,9’u oranında tahmin edildiğini ancak mevcut seyrin bunun da üzerine olacağını vurguladılar. 2020’de yine güncellenmiş OVP tahmini olan GSYH’nin yüzde 3,5 oranından daha yüksek bir cari açığın ortaya çıkmasının sürpriz olmayacağı, 2021’de de cari açığın salgının seyrine bağlı olarak risk oluşturduğunu belirten kaynaklar, bu nedenle kontrol edilebilen unsur olan bütçe açığına odaklanılmasının öne çıkan yaklaşım olduğunun altını çizdiler.

TBMM’de kabul edilen yeniden yapılandırmada gelecek olumlu katkıyla, 2021’in ilk yarısında bütçe giderlerinde yüksek bir kontrolün uygulanacağı, salgının seyrine göre küresel ekonomide yaşanacak gelişmelerin uygulanacak politika ayarlamalarında belirleyici olacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açı reçeteleri gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada ekonomi yönetiminde ortodoks politikalara dönüş sayılabilecek unsurları öne çıkararak, “Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabiidir. Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı temel aldıklarını vurgulamıştı.