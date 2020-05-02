İlk normalleşme ihracat yasaklarında başlıyor

02 Mayıs 2020

Hüseyin GÖKÇE- ANKARA

Gazeteniz DÜNYA ve dunya.com 28 Nisan’da, Türkiye’nin tüm ihtiyacını karşılamaya hazır olmalarına rağmen yerli solunum cihazı üreticililerinden kamunun alım yapmadığı gibi ihracata da izin vermediğini gündeme taşımıştı.



Yerli üreticiler, ihracat yasağının sürmesi halinde Mayıs ayı içinde fabrikaları kapatmak zorunda kalacakları konusunda uyarıda bulunmuşlardı.



Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan iki ayrı tebliğ ile bu alanda iki ürün grubunda ihracat yasakları kaldırıldı. İhracatı Ön İzne Bağlı Mallar listesi ile İhracatı Kayda Bağlı Mallar listesinde 18 Mart’ta yapılan değişiklikle, toplam 12 ürün grubunda ihracat yasağı getirilmişti.

Yerli üreticiler taahhüt verdi



Bu yasak kararı alınırken, yerli üreticilerin ihracat izni alabilmeleri için öncelikle Türkiye’nin ihtiyacını karşılaması gerektiği, bu konuda ilgili kurumların hazırlayacağı ihtiyaç listesi doğrultusunda üretim yapmaları halinde, artan ürünleri ihraç edebilecekleri bildirilmişti. Ancak 18 Mart’ta alınan yasak kararından ancak 40 gün sonra sözkonusu listeler yerli üretici firmalara ulaşarak talepler bildirildi.



Yerli üreticilerin bu talepleri karşılamayı taahhüt etmelerinin ardından da Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğlerle sözkonusu yasaklamalar kaldırıldı.

İhracat yasağı kalkan ürünler şunlar.

33- 9019.20.00.00.18 GTİP’li ventilatör,

34-9018.90.84.00.19 GTİP’li Ecmo,

35-9019.20.00.00.18 GTİP’li oksijen konsantratörü

36-9019.20..,,Flow sensör, ekspirasyon valfi, oksiöen sensörü, ventilatör devreleri

37-9018.90.60.00.00 GTİP’li hasta devreleri

38-9018.39 GTİP’li Kanül

39-9018-9019 entübasyon tüpleri

40- 9018.19.10.00.00 GTİP’li Yoğun Bakım Monitörleri

Etil Alkol, Hidrojen Peroksit



“35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)