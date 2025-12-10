İlk önce Fed sonra Powell… Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Heyecanla beklenen gün geldi çattı. Fed'in faiz kararı bu akşam paylaşılacak. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının güvercin mi yoksa şahin mi olacağına odaklanacak. Fed kararından daha çok Powell'ın açıklamaları piyasayı şekillendirecek.

Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı bu akşam saat 22.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 22.30'da kameralar karşısına geçecek.

Fed faiz düşürecek mi?

10 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 14.3'ü faizlerin sabit tutulacağını 85.7'si ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.

ABD’de 43 gün süren tarihî hükümet kapanmasının ardından gelen ılımlı enflasyon verileri, Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Ancak Fed yetkilileri arasında gevşeme adımlarının zamanlamasına ilişkin görüş ayrılıkları belirginleşmiş durumda. Bazı üyeler enflasyonla mücadelede temkinli olunması gerektiğini vurgularken, bazıları mevcut koşulların indirim için yeterli olduğunu savunuyor.

Piyasalarda bugün Fed’in 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 86 seviyesinde fiyatlanıyor; 50 baz puanlık indirim ihtimali ise gündemde görünmüyor. Öte yandan son makroekonomik verilerde özel sektör istihdamı kasımın dört haftalık döneminde haftalık ortalama 4 bin 750 artarken, JOLTS açık iş sayısı ekimde 7 milyon 670 bine yükselerek beklentileri aştı.