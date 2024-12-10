İlk toplantıda ne konuşuldu? TÜRK-İŞ'ten asgari ücret görüşmelerinde 'alım gücü' vurgusu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2025 yılı için asgari ücreti belirlemek amacıyla yaptığı ilk toplantıda, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işçi kesimi adına önemli açıklamalarda bulundu. Ağar, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında milyonlarca işçinin geçim mücadelesi verdiğini belirterek insana yakışır bir ücret talebinde bulundu.

“Alım gücü esas alınmalı”

Konuşmasında asgari ücretin yalnızca rakamsal bir artıştan ibaret olmadığını, çalışanların yaşam koşullarını iyileştiren bir alım gücü standardına sahip olması gerektiğini vurgulayan Ağar, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan asgari ücrete hangi oranda zam yapılacağı değil, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin satın alma gücüdür.”

Ağar, son yıllarda artan gıda, kira ve temel yaşam giderlerinin işçilerin bütçesini aşan seviyelere ulaştığını ifade etti. “Bugün bir günlük asgari ücretle bir kilo et almak bile mümkün değil” diyerek gelirlerin giderek eridiğini belirtti.

“Enflasyonun mağduru işçidir”

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamasına rağmen elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yüzde 38 oranında zam geldiğini hatırlatan Ağar, enflasyonun işçiler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını söyledi. “Enflasyonun nedeni işçiler değil; biz enflasyonun mağduruyuz” diyerek işçilerin ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olduğunu vurguladı.

“Adaletli bir ücret için mücadele edeceğiz”

TÜRK-İŞ’in bu yıl asgari ücret konusunda henüz rakam açıklamadığını belirten Ağar, temel hedeflerinin insanca yaşam standardını sağlayan adil bir ücret belirlenmesi olduğunu söyledi:

"Biz işçiler olarak alın terimizle üretime katkıda bulunuyoruz. Ülkenin ekonomik büyümesinden adil bir pay almak istiyoruz. Kimse açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmemeli.”

İşçi sendikalarının talepleri masada

TÜRK-İŞ, belirli bir ücret talebinde bulunmasa da daha önce Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin yaklaşık 33 bin 500 TL olması gerektiğini açıklamıştı. İşveren temsilcileri ise istihdamın korunmasını ve dengeli bir ücret belirlenmesini talep ediyor.

İkinci toplantı 16 Aralık'ta

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise rakamı işveren tarafından beklediklerini söyleyen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Asgari ücretin kırmızı çizgisi olmaz, rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz, geçim şartları ortada. Rakam söylemek bizim elimizi zayıflatır" dedi.

Bu yıl büyük ihtimalle üç toplantı yapılacağını dile getiren Ağar, "3. toplantıda bize rakam söylenir, biz de açıklarız" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun yükselmesine asgari ücretlinin neden olmadığının altını çizen Ağar, temennilerinin oybirliği ile rakamın belirlenmesi olduğunu söyledi. Asgari ücrette ikinci toplantı 16 Aralık saat 12.00’de yapılacak.