İlk yarıda mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı

Bu yılın ilk yarısına ait küresel uygulama harcamaları belli oldu. İlk yarıda sadece mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı.

Sensor Tower’ın verilerine göre, bu yılın ilk yarısına ait uygulama harcamaları yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaşırken, bu harcamaların 41,5 milyar doları AppStore’da, 23,4 milyar doları da Google Play Store’da gerçekleşti.

Sadece mobil oyunlara harcanan toplam paranın ise 44,7 milyar dolar olduğu kaydedildi. Rapor, AppStore, Google Play Store’daki verilerden elde edilirken, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirildiği açıklandı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise 71,3 milyar olduğu gözlendi.