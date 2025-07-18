İlk yarıda son 3 yılın en yüksek satışı

Hamide HANGÜL

Enflasyonist ortam ve yüksek faize rağmen 100 bin adetin üzerinde tu­tunmaya devam eden konut sa­tışları, aylık bazda düşüş eğilimi gösterse de yıllıkta yükselişini sürdürdü. Bu yıl haziran ayın­da, bir önceki yılın aynı döne­mine göre konut satışları yüz­de 35,8 oranında arttı.

İlk yarı­da ise yüzde 26,9 artışla 691 bin 893 adete ulaşarak, son üç yılın en yüksek ilk yarı konut satışla­rı yakalandı. Sektör temsilcileri, gayrimenkul sektörünün yeni­den yatırım aracı olarak görül­meye başladığını, faiz indiri­minin gerçekleşmesiyle konu­ta olan talebin satışa dönmesini beklediklerini söyledi.

En fazla satış İstanbul’da

Türkiye İstatistik Kuru­mu (TÜİK), haziran ayına iliş­kin konut satışı istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye ge­nelinde konut satışı sayısı, hazi­randa geçen yılın aynı ayına kı­yasla yüzde 35,8 artışla, 107 bin 723’e çıktı. İstanbul, 17 bin 656 ile haziranda en çok konutun sa­tıldığı il oldu. Bu ili 9 bin 428 ko­nut satışıyla Ankara, 5 bin 987 ile İzmir takip etti. Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 38 konutla Ardahan, 62 ile Bay­burt ve 81 konutla Hakkari ola­rak sıralandı.

İpotekli satışlar yükselişte

TÜİK verilerine göre, ipotek­li konut satışları da haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüz­de 112,6 artışla 14 bin 484 ola­rak kayıtlara geçti. Toplam ko­nut satışları içinde ipotekli sa­tışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döne­minde gerçekleşen ipotekli ko­nut satışları geçen yılın aynı dö­nemine göre yüzde 100,5 artışla 103 bin 90’a yükseldi. Haziran ayındaki ipotekli satışların 3 bin 384’ü, ocak-haziran dönemin­deki satışların 24 bin 446’sı ilk el satışları olarak belirlendi.

İkinci el ağırlıkta

Türkiye genelinde diğer ko­nut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 artarak 93 bin 239 oldu. Ülke ge­nelinde ilk el konut satış sayı­sı, haziranda yıllık bazda yüzde 32 artarak 33 bin 569’a yükse­lirken, ikinci el konut satışları yüzde 37,6 artışla 74 bin 154 ola­rak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,8 ola­rak belirlendi.

Yabancılara satış arttı

TÜİK verilerine göre, hazi­randa yabancılara 1565 konut satıldı. Yabancılara yapılan ko­nut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 8,7 arttı. Söz konu­su ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan sa­tışların payı yüzde 1,5 oldu. Ya­bancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 603 konutla Antalya al­dı. Bu ili 521 konutla İstanbul ve 128 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut sa­tışları, ocak-haziran dönemin­de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 9 bin 354’e düştü.

Ülke uyruklarına göre en faz­la konut satışı Rusya vatandaş­larına yapıldı. Söz konusu ay­da Rusya vatandaşları, Türki­ye’den 326 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 111 konutla Ukrayna ve 109 konutla İran vatandaşları izledi.

“Faiz düşerse satışlarda rekor görülmeye başlar"

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yatırımdan çok ev sahibi olmayı oturum amaçlı isteyenler, faizler aşağı doğru hareket ettiğinde alım yapıyor. Son verilerde konut satışlarının haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 35,8, ipotekli yani kredili satışların ise yüzde 112,6 oranında arttığını görüyoruz. Demek ki önümüzdeki dönemde sektörün faiz düşüşü beklentisi gerçekleşirse konut satışları yeni rekorları görür diyebiliriz.

"Talep harekete geçebilir"

Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, konut satış rakamlarının, gayrimenkulün, en önemli yatırım aracı olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, şunları söyledi: “Rakamlara da baktığımızda konuta talep konusunun son derece hareketli olduğunu görüyoruz. Buradaki sorun; her zaman altını çizdiğimiz gibi faiz oranlarının yüksek olması. Konut kredisine ulaşmak mümkün hale geldiğinde, bekleyen talep harekete geçecek. Açıkçası önümüzdeki süreçte böyle bir beklentimiz de var. Eğer faizlerde bir düşüş olursa ve buna ek olarak bizim gibi konut üreticileri de kendi bünyelerindeki kampanyalarla sürece destek verirlerse, o zaman yıl sonunda konut satışlarında hatırı sayılır bir artışı konuşuyor olabiliriz.”

"Gayrimenkul yeniden yatırım aracı"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, Türkiye genelinde konut satışlarının haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarken, geçtiğimiz aya göre de azalma eğilimi gösterdiğini söyledi. Şişik, şöyle devam etti. “Biraz da yaz dönemiyle birlikte sektörün daha durağan bir duruma girdi. TCMB’nin faiz indirimiyle birlikte konut faizleri düşecek, fiyatlar yeniden artacak.

Geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yüzde 26,9’lık artış, gayrimenkulün yeniden en değerli yatırım aracı olduğunu gösteriyor. İpotekli satışlardaki yüzde 112,6’lık artış da yüksek faiz oranlarına rağmen konut satış fiyatlarındaki artışlarından etkilenmemek isteyenlerin konuta yöneldiklerini gösteriyor. İstanbul’da kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte markalı büyük konut projeleri de yürütülüyor. Konut talebini karşılayabilmek adına konut üretiminin kontrollü ve doğru şehir planlamasıyla birlikte artması gerekiyor."

Yıl sonunda konut satışları 1,5 milyonu aşar

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, Türkiye genelinde bu yılın ilk yarısındaki konut satışlarının toplamda 691.893 adetle son yılların en büyük ilk yarı artışı olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti: “2024’teki 1 milyon 478 binlik toplam satışın enflasyonun düşmesi ve faizlerin inmesiyle birlikte bu yıl 1,5 milyonun üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Satışlarda önceki yıllara göre bir artış söz konusu ancak 1’inci el konut satışlarının ve kredili satışların payının artması gerekiyor. 2016- 2020 arasında 1’inci el satışların ilk 6 ay ortalaması yüzde 45’ti.

Son 5 yılda bu oran yüzde 30’a geriledi. Aynı şekilde kredili satışlar da 2016- 2020 arası ilk 6 aylarda ortalama yüzde 31 olurken son 5 yılda bu oran ortalama olarak neredeyse yarıya yakın eriyerek yüzde 17’lere geriledi.” Yılmaz, konut arzı ve kredi olanakları iyileştirilmedikçe konut ve kira fiyatlarının kontrolünün de güçleştiğine işaret etti. Yılmaz, KONUTDER olarak BDDK’nın kredi kısıtlarının kaldırılmasıyla ilk etapta kredili ve 1’inci e konut satışların daha iyi bir noktaya geleceğini düşündüklerini dile getirdi. Yılmaz, arsa maliyetlerini aşağıya çekecek uygulamaların da devreye alınması gerektiğini söyledi.