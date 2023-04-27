İlk yerli yeşil hidrojen tesisi için imzalar bugün atılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, iklim değişikliğine karşı çözüm arayışına çok yönlü olarak devam ederken, tüm dünya gibi Türkiye de hidrojene yöneliyor.

Bu kapsamda “HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi İmza Töreni” ile iki önemli projede düğmeye basılacak. Türkiye’de, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başka nı Prof. Dr. Hasan Mandal katılacak.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen HYSouthMarmara, aynı zamanda Türkiye’nin ilk hidrojen vadisi olma özelliği taşıyor. Ayrıca bu proje, Türkiye Çerçeve Programları tarihinde en yüksek Avrupa Birliği katkılı hibeye hak kazanarak bir ilke de imza atıyor.

Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi kapsamında ise Türkiye’nin en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi Bandırma Enerji Üssü’nde kurulacak. Bu arada dün TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde TEKNOFEST kapsamındaki Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışları’nı izleyen Bakan Varank, TEKNOFEST atölyelerini Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracaklarını söyledi.

"Türkiye'de ilk defa 65 nanometre çip üreteceğiz"

Kocaeli’de Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve "IDEA Incubation" Kuluçka Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Mustafa Varank, çip endüstrisinin milli güvenlik açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, özellikle gelişmiş ülkelerin çip endüstrisine yönelik yeni yol haritalarını birer birer açıkladığını söyledi. Varank, “Türkiye'de ilk defa 65 nanometre çipleri üretmeye başlayacağız" diye konuştu.