İller Bankası da riskli alanlara kredi sağlayabilecek

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların dönüşümünün desteklemesi amacıyla, belediye ve diğer idarelere yapım, edinme ve güçlendirme kredisi İller Bankası tarafından da sağlanabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanunun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda düzenlemeler yapıldı.

Kararla, kararın "banka" tanımında yapılan düzenlemeyle maddeye İller Bankası AŞ eklendi. Böylece afet riskli alanlar ile riski alanlarda yapım, edinme ve güçlendirme kredisinin belediye ve diğer idarelere İller Bankası tarafından sağlanabilmesine imkan tanındı.

Bu kapsamda İller Bankası'nın söz konusu belediye ve idarelere kullandıracağı kredilere sağlanacak faiz desteğinin oranı, projenin niteliğine göre kullandırılan kredinin faiz oranının en fazla yarısına kadar olmak şartıyla Çevre Bakanlığınca belirlenecek. Kararın 5. maddesinde yer alan tabloya göre bu kredilere, kredi türüne göre yıllık 400 veya 300 baz puan faiz desteği sağlanıyor. Karar çerçevesinde İller Bankasınca sağlanacak faiz destekli kredinin miktarı da bakanlıkça belirlenecek.