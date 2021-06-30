İller Bankası yerel yönetimlere 3 milyar euro dış kredi sağladı

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İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, yerel yönetimlere sağladıkları dış kredi portföyünün 2021 itibarıyla 3 milyar euronun üzerine çıktığını belirterek, bu kapsamda 522 adet projenin 132'sinin tamamlandığını, 107'sinin devam ettiğini, 283 projenin de ihale aşamasında olduğunu açıkladı. Yusuf Büyük, finansal kaldıraç etkisi yaratmak adına uluslararası hibe ve kredileri bir arada kullanarak karma finansman modeli “blending”le Türkiye’de proje yürüten ilk ve tek kurumunun İller Bankası olduğunu söyledi.

İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük Meclis’te yaptığı sunumda İller Bankasının 30 milyar lira nominal sermayesi, 21 milyar lira ödenmiş sermayesi, 25 milyar lira öz kaynağı ve 49 milyar lira aktif büyüklüğüyle en önemli kalkınma ve yatırım bankası olduğunu ifade etti. Büyük, İller Bankasının Türkiye’de Dünya Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Fransız Kalkınma Ajansı ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi çok sayıda uluslararası finansman kuruluşuyla çalışan tek kurum olduğunu söyledi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yerel yönetimlerin başta çevresel altyapı olmak üzere ulaşım, yenilenebilir enerji, afetle mücadele ve sıfır atık konusunda katkı sağladıklarını ifade eden Büyük, “Yıllık ortalama Euribor artı yüzde 1,5 faiz ve geri ödemesiz döneme sahip 30 yıla varan vadelerde uluslararası finansmanla yerel yönetimlerimizin kredi kabiliyetlerini artırırken, yeni yatırımların önünü açıyoruz, ekonomimizin canlanmasına ve ülkemize kısa vadede döviz girişi sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkı sunuyoruz” dedi.

15 yerel yönetimde 37 proje hayata geçiriliyor

İller Bankası Genel Müdürü Büyük, Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Aracı (FRIT) kapsamında temin edilen 355 milyon euro hibeye 200 milyon euro da kredi eklediklerini belirterek, “TL bazında yaklaşık 5,8 milyar ile geçici koruma altındaki Suriyelilerden etkilenen 15 yerel yönetimde 37 projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Doğal afetler ve öngörülemeyen durumlar dışında tüm ihalelerini şeffaf ve açık ihale usulüyle yaptıklarını anlatan Büyük, 2017-2018 yıllarında yaptıkları 699 ihalenin yalnızca 22 tanesine yapılan itirazın sadece 4 tanesinde, 2019-2020 yılları arasında yapılan 557 ihalenin13 tanesine yapılan itirazın sadece 3 tanesinde Kamu İhale Kurumunca düzeltici işlem kararı verildiğini belirtti.

Yusuf Büyük, yerel yönetimlere destek olmak amacıyla başlattıkları Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesine (SUKAP) bugüne kadar genel bütçeden aktarılan 5,6 milyar TL hibe, İller Bankası tarafından sağlanan 7,4 milyar TL kredi olmak üzere, toplamda 13 milyar TL finansman tahsis ettiklerini ve bin 418 adet projeden bin 174'ünü tamamladıklarını, 244 projede ise çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.