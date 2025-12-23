İller Bankası’nda üç yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

İller Bankası Anonim Şirketi’nin Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre, 8 Eylül 1978 tarihli ve 16398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, yeni düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Yönetmelik hükümlerinin İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Ekspertiz Yönetmeliği’nin yanı sıra İller Bankası Disiplin Yönetmeliği ile İller Bankası Sigorta Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, söz konusu yönetmelikler de yayımı tarihinde yürürlüğe girdi ve uygulamadan İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu sorumlu olacak.