İller bazında ihracatta 18 il 1 milyar doları aştı: İstanbul lider, Kocaeli yükselişte

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde iller bazında ihracata ilişkin verileri açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, söz konusu dönemde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, toplamda 46 ilde ihracat artışı kaydedildi.

Bakanlık, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat stratejileri doğrultusunda pazar ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgularken, ihracatın yurt geneline yayılmasının hedeflendiği belirtildi.

İstanbul yine zirvede

2025 yılı Mayıs ayında faaliyet illeri bazında en yüksek ihracatı 5 milyar 212 milyon dolarla İstanbul gerçekleştirdi. İstanbul'u 3 milyar 403 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 124 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 837 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 186 milyon dolarla Tekirdağ izledi.

İhracat artışında Kocaeli lider

Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il, 681 milyon dolarlık yükselişle Kocaeli oldu. Kocaeli’ni 268 milyon dolarla Çorum, 174 milyon dolarla Yalova, 160 milyon dolarla Ankara ve 106 milyon dolarla Bursa takip etti.

Geçen yıla göre artış yaşandı

Bakanlık verilerine göre, genel ihracat rakamı 2025 Mayıs ayında 24 milyar 834 milyon dolara ulaştı ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 oranında artış kaydedildi.