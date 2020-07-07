ILO: Salgın çalışma süresini yüzde 14 azalttı

07 Temmuz 2020

MEHMET KAYA/ANKARA

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2020 ikinci çeyreğinde yaşanan iş saati kayıplarının, yüzde 10,7 olan tahminlerin üzerine çıkarak yüzde 14 olarak gerçekleştiğini açıkladı. ILO COVID-19 izleme çalışmasının 5. versiyonunu yayınladı. Çalışmada yaklaşık 400 milyon tam zamanlı iş saatinin kaybı yaşandığı belirtilen çalışmada, küresel çapta işçilerin yüzde 93’ünün salgın nedeniyle işinin etkilendiğini, iş saati, gelir gibi kayıplara uğradığı vurgulandı.

İkinci dalga varsayımı

ILO güncellenen çalışmasında, en fazla iş kaybının Amerika katısında yaşandığını, en az iş kaybının ise Afrika bölgesinde olduğunu belirtti. Çalışmada senaryolar da güncellendi. Buna göre, temel senaryoda, 2020 sonunda, 2019’a göre çalışma süreleri yüzde 4,9 oranında daha az gerçekleşmiş olacak. İkinci dalga olacağı varsayılan kötümser senaryoda ise iş kaybı süresi aynı döneme göre yüzde 11,9 olarak gerçekleşecek. İyimser senaryoda ise talep ve arzın iyileşeceği, istihdamın başlayacağı bir gelişmede dahi iş süresi kaybı yılsonunda yüzde 1,2 düzeyinde olacak.

Kadınlar daha çok etkilendi

Güncellenen çalışma kadınlara yönelik yaptığı değerlendirmede, yapısal olarak bütün dünyada kadın işgücünün sorunlarının bulunduğu, geçmiş dönemde yaşanan kısmi iyileşmedeki kazanımların da kaybedilme riski ile karşı karşıya bulunulduğu; iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin biraz daha ağırlaşacağı vurgulandı. Kadınların, barınma, satış gibi yoğun olduğu iş kollarının krizde en ağır etkilenen sektörler içinde olduğu, Dünya genelinde, çalışan tüm kadınların yaklaşık 510 milyonunun veya yüzde 40’ının, en çok etkilenen dört sektörde çalıştığı, erkeklerde ise bu oran yüzde 36,6 düzeyinde olduğu belirtildi.

Küresel zirve düzenleniyor



ILO, 7-8-9 Temmuz günleri üç ayrı online küresel zirve ile çalışma hayatına yönelik olarak salgın dönemindeki bozulmanın düzeltilmesi için küresel inisiyatif oluşturmaya çalışacak. Bu kapsamda, bugün yapılacak bölgesel zirveye yönelik hazırlık amacıyla ILO’nun 5 bölgesinin toplantısı gerçekleştirildi. 8 Temmuz günü, devlet ve hükümet başkanları, BM Genel Sekreteri, dünyanın önde gelen işçi ve işveren kuruluş temsilcilerinin katılımıyla zirve düzenlenecek. 9 Temmuz’da ise bakanlar ve işçi-işveren kuruluş temsilcileri tartışacak. ILO, bu zirvelerde, tam ve üretken istihdamın desteklenmesi, salgının ortaya çıkardığı kırılganlıkların düzeltilmesi, özel destek verilmesi gereken kesimler, yoksulluğun azaltılması ve ortadan kaldırılması, BM 2030 Gündemine ulaşmak için uluslararası toplumun ortak amaçlar etrafında toplanması konusunda eylemler oluşturulmaya çalışılacak. Zirveler ILO hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

Yasak öncesi 17 günde 491 bin işçi işini kaybetti



Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, salgının gerçek etkilerinin görüldüğü tam ay dönemi olan Nisan ayında, ücretli çalışanları kapsayan 4-A zorunlu sigortalı kapsamında 491 bin 469 kişilik azalma olduğu gözlendi. Aynı dönemde yaşlılık, ölüm vb. herhangi bir nedenle çalışmayıp emekli aylığı bağlanan kişilerin sayısındaki artış 23 bin 500 kişi olduğu için, bu azalışın hemen hemen tamamı işten çıkarmayı içeriyor. 17 Nisan tarihi itibariyle işten çıkarma yasağı yürürlüğe girdiği için, gelecek istatistiklerde emeklilik ve ölüm dışında SGK’ya kayıtlı işçi, memur ve kendi hesabına çalışan sayısında fazla oynama gözlenmeyecek. Ayrıca olası işe almalar nedeniyle artış gerçekleşebilecek. DÜNYA’nın SGK verilerinden derlediği bilgiye göre, 4-A zorunlu sigortalı kapsamında çalışan kişi sayısı Nisan ayında 13 milyon 847 bin 835 kişi oldu. Salgının etkilerinin ikinci yarısında görüldüğü Mart ayında bu kapsamdaki işçi sayısı 14 milyon 339 bin 304 kişi olmuş, üstelik Şubat ayına göre yükseliş gerçekleşmişti. Nisan ayında ise düşüş sert oldu ve 431 bin 469 kişilik azalma gözlendi. Böylece, 17 Nisan günü itibariyle getirilen işçi çıkarma yasağı öncesi geçen sürede, çok sayıda kişinin sözleşmesinin feshedildiği anlaşıldı.