ILO Türkiye Direktörü Hassan açıkladı: Yapay zekadan en çok hangi sektörler etkilenecek?

Hassan, yapay zekanın iş gücü piyasasına etkisine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zekanın çalışma hayatını etkilediğini anlatarak, yapay zekadan önce de teknoloji ve dijitalleşme ile gelen değişimlere tanıklık ettiklerini ve bunun sürekli devam eden bir süreç olduğunu söyledi.

ILO olarak üye ülkelerde bu alandaki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Hassan, durumun ülkeler, bölgeler ve kıtalar arasında farklılık gösterdiğini dile getirdi.

"Yapay zekanın en çok etkileyeceği 4-5 meslek ya da sektör bulunuyor"

Bu konuda ILO tarafından araştırma yapıldığını ve birtakım bulgular elde ettiklerini aktaran Hassan, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın en çok etkileyeceği 4-5 meslek ya da sektör bulunuyor. Sağlık sektörü, yapay zekadan en çok etkilenenlerden birisi olacak. Bunun yanı sıra idari işler, perakende ve bankacılık sektörü de yapay zekadan büyük ölçüde etkilenecek. Aynı zamanda imalat sektörü de bu etkilenen alanlar arasında ön sıralarda yer alıyor."

Yapay zekanın çalışma hayatında pek çok şeyi değiştireceğine işaret eden Hassan, "ILO olarak bizim düşüncemiz, yapay zeka işleri tamamen ortadan kaldırmayacak ancak işleri dönüştürecek. Dolayısıyla bu konuları dikkate almamız gerekiyor. Hangi tür işler ortadan kalkacak, hangi tür işler ortaya çıkacak? Bu durum, politikalara, işletmelerin, işverenlerin ihtiyaçlarına ve iş gücü piyasasına yönelik yapılacak müdahalelere bağlı olacak." diye konuştu.

"Yeni beceriler kazandırmak yetmez yetkinliklerin sürdürülebilirliğini de sağlamalıyız"

Hassan, yapay zeka teknolojisinin geliştiği bu dönemde iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlkokula başlayan çocukların yüzde 65'i, şu anda var olmayan işlerde çalışacak. Bu durum, dijital dönüşüm ve yapay zekanın etkisiyle doğrudan bağlantılı. Hangi becerilere ihtiyaç duyacağımız konusunda, becerilerin yeniden kazandırılmasına ve mevcut becerilerin geliştirilmesine odaklanmamız gerekiyor. Ancak burada önemli bir nokta daha var. Sadece yeni beceriler kazandırmak veya mevcutları geliştirmek yetmez, yetkinliklerin sürdürülebilirliğini de sağlamalıyız."

"İş gücü, tamamen dijital bilgiye veya yapay zeka becerilerine sahip olmak zorunda değil"

Gelecekte hibrit bir çalışma sisteminin ortaya çıkacağına değinen Hassan, "İş gücü, tamamen dijital bilgiye, dijital becerilere veya yapay zeka becerilerine sahip olmak zorunda değil. 2030'a kadar birçok işin bir dijital bileşeni ve yapay zeka bileşeni olacak. Ancak bu işleri yapabilmek için insani becerilere de büyük ölçüde ihtiyaç duyulacak." ifadelerini kullandı.

Hassan, yapay zekanın iş gücüne olumsuz etkilerinin azaltılması noktasında ulusal stratejilerin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu konunun oldukça öncelikli bir gündem maddesi olduğunu görüyorum. Bu sadece hükümetin değil, aynı zamanda işveren ve işçi örgütlerinin yani ILO olarak birlikte çalıştığımız üçlü yapının da öncelik listesinde yer alıyor. Benim önerim, öncelikle yaşam boyu öğrenmenin önceliklendirilmesinin devam etmesidir. Yeniden beceri kazandırma ve mevcut becerileri geliştirme konusunda yatırım yapılmasına devam edilmesi de çok önemli. Ancak en kritik konu, yapay zeka süreçlerinde sosyal diyaloğun önceliklendirilmesidir. Yapay zeka, çalışma hayatında değişikliklere yol açacak ancak bu değişimlerin nasıl olacağı önceden belirlenmiş değil. Bu, bizim kapasitemize, politika yapma süreçlerimize ve üçlü sosyal diyaloğun sonuçlarına bağlı olacak. ILO olarak biz de bu süreçte sosyal taraflarımızı destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz."