ILO Türkiye Direktörü Özcan: Yarısı tehlikeli işlerde olmak üzere 160 milyon çocuk çalışıyor

ILO Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi faaliyetleri kapsamındaki hafta Ankara’da yapılan açılış etkinliğiyle başladı. Hafta kapsamında, Ankara Atakule’de çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik ışıklı mesajlar ve toplu taşıma araçlarında afişlerle gösterimler yapılacak. Hafta kapsamında çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.

Ankara’daki açılış etkinliğinde konuşan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Türkiye’de çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik etkinliklerde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ağırlık verdiklerini vurguladı. Çocukların aileleriyle birlikte seyahat ettiklerini, bu durum dikkate alınarak bulundukları yerde eğitim faaliyetlerine katılarak hem eğitimden kopmamaları, hem de çalışmamalarının sağlandığını vurgulayan Numan Özcan, “Bu kapsamda 10 bin çocuğa ulaştık. Ama daha yapılması gerekenler var. Farkındalığı artırma çalışmaları yapıyoruz. Sanat, eğitim, medya yoluyla farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Numan Özcan, çocuk işçiliğinin önlenmesi için, ebeveynlere iyi işler bulunması, çocukların da bir sosyal koruma kalkanı içine alınması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez de etkinlikte yaptığı konuşmada, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde 2030 tarihinin hedeflendiğini ancak çocuk işçiliğinin önlenmesi hedefi için 2025’in kabul edildiğini hatırlatarak, “Önümüzde çok az bir zaman kaldı. Bütün dünyada çocuk işçiliğinin önlenmesi için hızla adımlar atılmalı” dedi. Alvaro Rodriguez, küresel kriz, Covid-19 salgını, Ukrayna savaşı, çevre sorunları ve eşitsizlikler nedeniyle günümüzün “gerginlikler, endişeler çağı” olarak adlandırıldığını vurgulayarak, yeni nesillere bırakılacak dünyanın bu sorunları çözmesi gerektiğini kaydetti.

Etkinlik kapsamında Beştepe Koleji ilköğretim öğrencilerinin resimlerinden oluşan bir sergi de açıldı. Çocuk kitapları yazarı Şermin Yaşar’ın, bir çocuk tarım işçisinin hikayesini anlattığı “Lo” kitabı da etkinlikte tanıtıldı.