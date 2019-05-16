ILO'dan Suriyeli ve Türk işçiler için sigorta desteği

16 Mayıs 2019

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliğiyle kayıtlı istihdamı teşvik etmek üzere düzenlenen Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) Konya'da tanıtıldı.

ILO Ulusal Yönetişim ve Uyum Uzmanı Ali Emre Yılmaztürk, Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, KİGEP ile geçici koruma sağlanan Suriyeli ve Türk işçilerin daha iyi koşullarda çalışmasının amaçlandığını söyledi.

Türk ve Suriyelilerin iş gücü piyasasına girişinin kolaylaştırılması ve kayıtlı istihdamın artırılmasını hedeflediklerini anlatan Yılmaztürk, şöyle konuştu:

"Program kapsamında işverenler; Adana, Bursa, Hatay, Konya ve İstanbul'da istihdam edecekleri Suriyeli ve Türk işçiler için ayda 950 lira sigorta desteği alabilecek. Suriyeli işçilerin çalışma izni masrafları da karşılanacak. Programdan hem yeni işe alınacak Suriyeli işçiler hem de hali hazırda çalışmakta olan veya yeni işe alınacak Türk işçiler faydalanabilecek. İşveren ilave istihdam edeceği Suriyeli işçi ve çalıştırdığı Türk işçi için destek ödemesi alabilecek. Çalıştıracağı Suriyeli sayısı kadar Türk işçi için başvuru yapabilir. Bu illerde 250 Suriyeli, 250 Türk vatandaş için 6 aya kadar sigorta primlerini destekleyeceğiz. Buna ek olarak 350 Suriyelinin çalışma izni masrafları ödenecek."

Yılmaztürk, programdan yararlanabilmek için istihdam edilenlerin kesintisiz çalıştırılması ve primlerinin ödenmesi şartının arandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA