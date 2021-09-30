İmalat firmalarının aktif büyüklüğü 10 yılda 4,6 kat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırmasına göre, imalat sektörü firmalarının aktif büyüklükleri son 10 yılda düzenli artış gösterdi.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2011'de yaklaşık 658 milyar 625 milyon lira iken bu rakam 2012'de 731 milyar 583 milyon liraya, 2015'te 1 trilyon 182 milyar liraya, 2018'de 2 trilyon 58 milyar liraya, 2020'de ise 3 trilyon 16 milyar liraya ulaştı. Böylece firmaların aktif toplamları 2011-2020 döneminde 4,6 katına çıktı.

İmalat sektörü firmalarının tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de büyümesi dikkati çekti. Sektör firmaların aktif büyüklükleri 2020'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 28 artış gösterdi.

Öz kaynaklar ilk kez 1 trilyon lirayı geçti

Firmaların, öz kaynaklarının da artırdığı görüldü. İmalat alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2011'de 266 milyar 873 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırırken 2015'te bu rakam 428 milyar 428 milyon liraya yükseldi. 2020'de firmaların toplam öz kaynakları ilk kez 1 trilyon liranın üzerine çıktı. Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 10 yılda 3,8 katına çıkmış oldu.

Brüt satışlar yüzde 302 arttı

Firmaların brüt satışları da 2011-2020 döneminde yaklaşık yüzde 302 artışla 769 milyar 511 milyon 631 bin liradan 3 trilyon 91 milyar 877 milyon 84 bin liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2011-2020 döneminde brüt yurt içi satışları yaklaşık 577,1 milyar liradan 2,2 trilyon liraya, brüt yurt dışı satışları da 184 milyar liradan 838,9 milyar liraya ulaştı.