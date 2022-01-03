İmalat PMI, 2021 yılını 52,1 seviyesinde kapattı

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık'ta hafif artışla 52.1 seviyesinde gerçekleşti. Girdi maliyetleri ise, anket tarihinin en yüksek artışını kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen imalat PMI'da, eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde iyileşmeye işaret ediyor. Manşet PMI Kası'mda 52.0 olarak ölçülmüştü.

Aralık ayında kaydedilen hafif artışla birlikte, sektörün durumu son 7 ay boyunca iyileşme göstermiş oldu.

Faaliyet koşullarındaki iyileşmede etkili unsurlardan biri istihdam artışının devam etmesi oldu. İstihdam, kapasite genişletmeye yönelik çabalardan kaynaklı olarak Ağustos'tan bu yana en yüksek hızda arttı. Katılımcılar bu durumun genel olarak kapasite genişletmeye yönelik çabalardan kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan güçlü enflasyonist baskıların faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak anketin diğer endekslerinde daha olumsuz bir tablo ortaya çıktı.

Girdi maliyetleri, 2005 yılının ortalarında başlayan anket tarihinin en yüksek artışını kaydetti ve enflasyon oranı Eylül 2018’de gerçekleşen bir önceki rekor düzeyin de üzerine çıktı.

Firmalar, maliyet yüklerini artıran başlıca faktörün Türk lirasındaki değer kaybı olduğunu belirtti. Buna karşılık, imalatçılar satış fiyatlarını da rekor hızda artırdı. Fiyat artışlarının birçok müşteriyi caydırması sonucu toplam yeni siparişler üst üste üçüncü ay yavaşlama kaydetti. Bu durum, uluslararası talepteki iyileşmeye bağlı olarak artmaya devam eden yeni ihracat siparişlerine rağmen gerçekleşti.

Kasım ayındaki ılımlı artışın ardından üretim aralıkta düşüş gösterdi. Fiyat baskıları, üretimde de yavaşlamaya yol açan faktörler arasında yer aldı.

Sektörlerin tamamında yeni siparişler yavaşlarken; fiyatlardaki yükseliş müşterilerin yeni sipariş vermekten vazgeçmesine yol açtı ve anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tamamında yeni siparişler yavaşladı. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Aralık ayında maliyet yönlü baskılar Türk imalat sektörünün faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Girdi maliyetlerinde ve satış fiyatlarında kaydedilen rekor artışlar müşterileri yeni sipariş vermekten vazgeçirdi. Bu durum imalatçıların satın alma faaliyetlerini azaltmasına ve tedarik zincirlerinde aksaklıkların yoğunlaşmasına neden oldu. Covid-19 salgınının Omikron varyantının yükselişinden kaynaklanabilecek olası sorunlarla birlikte tüm bu gelişmeler sektörün 2022 yılına zorlu bir ortamda girmesine yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.