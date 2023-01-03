İmalat PMI aralıkta 48,1'e yükseldi

Talepte iyileşme var Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasım ayında 45,7 olan manşet PMI, aralıkta 48,1'e yükseldi. Söz konusu rakam, faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etse de hazirandan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti ve sektör performansında zayıflamanın ılımlı düzeyde olduğunu gösterdi.

Talep tarafında iyileşme belirtilerinin görüldüğü aralık ayında, toplam yeni siparişlerdeki azalma yaklaşık bir yıllık dönemin en düşük hızında gerçekleşti. Diğer taraftan, bazı anket katılımcıları, enflasyonist baskıların talebi olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, son PMI anketinde ortaya çıkan kısmi iyileşme sinyallerinin yeni yıla taşınabilmesi halinde Türk imalat sektörü için daha güçlü bir tablonun ortaya çıkabileceğini kaydetti. Talebin özellikle yurt dışında kırılganlığını sürdürdüğünü belirten Harker, "Ancak maliyet baskıları 2022 başlarındaki kadar olağanüstü seviyelerde değil ve tedarik zinciri koşullarında da iyileşme gözleniyor. Bu gelişmelerin 2023'e girerken sektöre destek sağlayacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.