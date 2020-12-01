İmalat PMI, kasımda geriledi

İmalat sanayinde, koronavirüs salgınında yaşanan ikinci dalga ve artan vakaların etkisi hissedilmeye başlandı. Bir önceki ay 53,9 olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) kasım ayında 51,4'e geriledi.

PMI, Covid-19 kaynaklı daralmanın ardından haziranda başlayan toparlanma döneminin en düşük düzeyinde gerçekleşti.

10 sektörün sadece 4'ünde iyileşme görüldü

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI kasım verilerine göre de Covid-19 salgınının hem Türkiye'de hem de başta Avrupa olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan ikinci dalgası, kasımda birçok imalat sanayi sektöründe toparlanmanın hız kesmesine yol açtı. Takip edilen 10 sektörün sadece dördünde faaliyet koşulları iyileşti. Yeni siparişler açısından, kimyasal, plastik ve kauçuk ile gıda ürünleri olmak üzere iki sektörün büyüme bölgesinde olduğu gözlendi.