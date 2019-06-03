İmalat PMI Mayıs'ta 45.3'e geriledi

03 Haziran 2019

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs'ta TL'deki değer kaybının etkisiyle 45.3'e gerileyerek sektördeki daralmanın 14. ayına girdiğini gösterdi.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Nisan'da 46.8 değerini almıştı. Endekste 50'nin altı daralmaya, üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

Girdi ve fabrika çıkış fiyatları TL'deki değer kaybına paralel olarak Ekim ayından bu yana en yüksek artışı kaydederken, talebin de daralmasına yol açtı.

Yeni siparişler alt endeksi Nisan ayındaki 43.5 seviyesinden Mayıs'ta 41.3'e gerileyerek Aralık ayından bu yana en düşük değeri aldı.

İhracat siparişleri alt endeksi 47.5'ten Mayıs'ta 45.8'e geriledi. Ankete cevap veren bazı imalatçılar Avrupalı müşterilerden gelen talebin zayıf seyretmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Üretim alt endeksi ise Mayıs'ta 46.6'dan 44.1'e indi ve art arda 13. ayda da daralmaya işaret etti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

Kaynak: Reuters