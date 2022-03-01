İmalat PMI şubatta 50,4 ile bir önceki aya göre yatay

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) şubat ayında 50,4 ile bir önceki aya göre yatay seyrederek, sektörün hafif bir hızda da olsa büyümeyi sürdürdüğüne işaret etti. İmalat PMI ocak ayında 50,5 seviyesindeydi.

İmalat sektöründe şubat ayında fiyat artışlarının güçlü olduğu görülürken doğalgaz ve elektrik kısıntısı üretimde daralmaya yol açtı.

İhracat siparişleri büyüme kaydederken toplam yeni siparişler daralma gösterdi. İstihdam artışı devam etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen imalat PMI'a göre sektör, geçen yıl koronavirüs yasaklarının gevşetildiği haziran ayından bu yana büyüme kaydediyor. Ancak PMI son iki aydır büyüme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 seviyesine yaklaşarak büyümenin ivme kaybettiğini gösterdi.

PMI endeksi büyümeye işaret ediyor olsa da imalatçılar şubat ayında üretimde daralmaya yol açan sorunlar yaşamaya devam etti.



Siparişlerde daralma sürüyor

İmalatçıların aldıkları yeni siparişler yükselen fiyatlar ve piyasadaki belirsizliğin etkisiyle art arda beşinci ayda da daralarak şubat ayında 47,5'ten 46,8'e geriledi. Yeni siparişler endeksi geçen yıl mayıs ayından bu yan en düşük değeri aldı.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise oacakta 49 değerini alarak daraldıktan sonra şubatta 51,2 ile tekrar büyümeye geçti.

Yeni siparişlerdeki daralmaya ve elektrik ile doğalgaz kısıntısı nedeniyle üretim alt endeksi de 48,9'dan 48,3'a gerileyerek art arda üçüncü ayda da daralmaya işaret etti.

Türkiye'nin başlıca doğalgaz tedarikçilerinden İran'ın gaz akışını kesmesi sonucu ocak sonunda sanayiye verilen gaz ve elektrik miktarı kısıtlandı. Kısıtlama ancak şubat ayı içinde tamamen sonlandırıldı.



Bekleyen iş stoku 4 ay sonra arttı

Sektörün bekleyen iş stoku enerji kısıntısı nedeniyle üretimin aksaması sonucu dört aydır ilk defa artış kaydetti.

İmalat girdi maliyetleri ham madde , enerji ve nakliye fiyatları ile çalışan ücretlerindeki artış nedeniyle Şubat'ta keskin şekilde yükseldi. Bazı şirketler TL'deki değer kaybının bu etkileri kuvvetlendirdiğini belirtti.

İmalatçılar girdi maliyetlerindeki artışı fabrika çıkış fiyatlarına yansıtarak fiyatlarını belirgin ölçüde artırdı. Buna karşılık fiyatlardaki artış TL'nin keskin değer yitirerek yeni bir kur krizini tetiklediği Kasım-Aralık aylarının altında kaldı.

İmalat PMI hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Elektrik ve doğalgaz arzındaki aksamalar, şubat ayında Türk imalatçılarının yaşadığı zorlukları artırdı ve üretimin yavaşlamasında rol oynadı. Maliyet artışlarının ilk çeyrek ortalarında güçlü seyrini korumasına rağmen, son PMI verileri enflasyonist baskıların yılın başlarında tepe noktasına ulaşmış olabileceğine işaret etti" dedi.