İmalat PMI, yeniden büyüme bölgesinde

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayında koronavirüs salgını nedeniyle tekrar başlatılan kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte 51.3'e yükselerek tekrar büyümeye işaret etti.

İmalat sektöründe üretim ve yeni siparişler artarken, işe alımlar da hızlandı. Girdi fiyatları Aralık, fabrika çıkış fiyatları ise Eylül 2018'den bu yana en hızlı artışı kaydetti.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen imalat PMI Mayıs'ta 49.3 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

İmalat sanayinin yeni siparişlerini izleyen alt endeks, Mayıs ortasında tam kapanmanın sona ermesini takiben salgın önlemlerinin Haziran başında gevşetilmesinin etkisiyle Mayıs ayındaki 46.4 seviyesinden 50.3'e yükseldi. İhracat siparişleri alt endeksi de 48.8'den 52.2'ye çıktı.

Yeni siparişlerdeki artışa paralel olarak üretim alt endeksi Mayıs ayındaki 46.1 seviyesinden 50.5'e yükseldi.

Girdi fiyatları TL'deki değer kaybının etkisiyle altı ayın en hızlı artışını kaydederken, ankete katılan bazı şirketler metal fiyatlarındaki artıştan yakındılar.

İmalatçılar girdi fiyatlarındaki artışı müşterilerine yansıttı ve fabrika çıkış fiyatları Eylül 2018'den bu yana en hızlı artışı kaydetti.

PMI sonuçlarını değerlendire IHS Markit ekonomi direktörü Andrew Harker, "Türk imalat sanayi sektörü, yukarı yönlü eğilimin önümüzdeki aylarda da sürmesini ümit ediyor olacak. Bazı katılımcılar, hammadde temininde süregelen zorluklar olmasaydı büyümenin daha da güçlü olabileceğini ifade etti. Firmaların girdi stoku oluşturmada güçlük çektikleri ve yeni siparişleri karşılayabilmek için mevcut nihai ürün stoklarını kullanmak zorunda kaldıkları gözlendi" dedi.