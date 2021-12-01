İmalat sanayi altıncı ayda da büyümesini sürdürdü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), kasım ayında 52 değerini aldı.

İmalat sektörünün istihdam ve üretimi artış kaydederken, yeni siparişler geriledi. İmalatçıların fabrika çıkış fiyatları, TL'deki değer kaybı ve ona paralel yükselen girdi fiyatları sonucu endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen imalat PMI, koronavirüs yasaklarının gevşetildiği haziran ayında daralmadan büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks Ekim ayında 51.2 değerini almıştı.

Üretim alt endeksi ekim ayındaki 48.7 seviyesinden kasımda 50.2'ye yükselerek sınırlı büyümeye işaret etti. Ankete cevap veren şirketlerden bazıları yükselen talebe paralel üretimi artırdıklarını ifade ederken, bazı şirketler fiyat baskıları ve yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle üretimin gerilediğine dikkat çekti.

Yeni siparişler alt endeksi 49'dan kasım ayında 47.5'e inerek yeni siparişlerdeki daralmanın hızlandığını gösterdi. Sadece yeni ihracat siparişlerini gösteren alt endeks ise 53.9'dan 51.6'ya inerek ihracat siparişlerindeki artışın ivme kaybederek de olsa sürdüğünü gösterdi. Yeni siparişleri düşüş kaybeden şirketler, bunun fiyat artışları, elektronik parça sıkıntısı ve otomotiv sektöründeki sorunlardan kaynaklandığını ifade ettiler.

TL'deki değer kaybı ham madde fiyatlarının Eylül 2018'den bu yana en hızlı şekilde artmasına yol açarken, imalatçıların fabrika çıkış fiyatları ise 16 buçuk yılın önce derlenmeye başlanan PMI tarihinin en hızlı artışını kaydetti.

İmalat PMI hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Türk imalat sektörü Kasım ayında büyüme kaydetmiş olsa da şirketler zaten yüksek ham madde fiyatlarını daha da artıran TL'deki değer kaybının yarattığı ani maliyet artışları nedeniyle baskı altında kalıyorlar... Şirketler üzerindeki bu baskı bir miktar hafiflemesi için önümüzdeki aylarda TL'nin biraz istikrar kazandığını görmemiz gerekecek" dedi.