İmalat sanayi haziranda yüzde 76,3 kapasiteyle çalıştı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,3 seviyesine yükseldi.
İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,6 seviyesine yükseldi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise aylık bazda 1,1 puan artarak yüzde 76,3'e çıktı.
Haziran ayında KKO tüketim malları mayıs ayındaki yüzde 72,3'ten yüzde 73,4'e, dayanıklı tüketim malları yüzde 74,2'den yüzde 78,5, dayanıksız tüketim malları yüzde 71,9'dan yüzde 72,4, ara mallar yüzde 79,1'den yüzde 79,8 ve yatırım malları ise yüzde 68'den yüzde 72,2'ye yükseldi.