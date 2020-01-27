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İmalat sanayi, ocakta yüzde 75.5 kapasiteyle çalıştı

Merkez Bankası, ocak ayı kapasite kullanım oranını açıkladı. Bir önceki ay yüzde 77 olan KKO, ocakta yüzde 75.5'e geriledi.

İmalat sanayi, ocakta yüzde 75.5 kapasiteyle çalıştı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1784 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya göre 1,5  puan azalarak yüzde 75,5'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 75,8'e düştü.

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