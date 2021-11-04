İmalat sanayi yatırımlarında aslan payı motorlu/elektrikli araçların

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD); Oxford Economics, IHS Markit raporlarını ve TÜİK verilerini kaynak alarak hazırladığı “Sektörlerin Yatırım Öngörüleri Analizi’ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye imalat sanayi sektörlerinde 2023’e kadar 2,91 milyar dolarla en çok yatırım yapılması beklenen sektör, motorlu/elektrikli araç üretimi olacak. Bunu, 1,42 milyar dolarla metal eşya üretiminin, 1,22 milyar dolarla da hassas ve optik ekipman sektörünün takip etmesi bekleniyor. Yatırımlardan en az payı ise 230 milyon dolarla taşıma ekipmanları alacak.

Otomotivde beklenilen yatırımların özellikle elektrikli ve hibrit araçlar özelinde ürüne hatta seri üretime dönüşmesi halinde hem ihracat miktarı artacak hem de yerli araç kullanımının artmasıyla Türkiye’den döviz çıkışının önüne geçilecek.

Otomotiv, havacılık ve savunma sanayindeki gelişim beraberinde hassas ve optik ekipman sektörünü de büyütecek. Bu sektörün desteklenmesi ile otomotiv alanında çevre algılama sensörleri, havacılık ve savunma sanayinde hassas hedefleme ve algılama sistemlerinin gelişimi ve yerlileştirilme çalışmaları da hız kazanacak.

Sektörün 2023’te yüzde 39,5 büyümesi bekleniyor

Analize göre, Türkiye takım tezgahları kullanımının (yurt içi satış) 2021’in sonuna kadar 1,36, 2022’de 1,51, 2023’te ise 1,73 milyar dolar olacak. Yatırımlarla birlikte Türkiye takım tezgahları sektörünün 2020’ye oranla 2022’de yüzde 21,8, 2023’te ise yüzde 39,5'lik yatırım artışı öngörülüyor. Havacılık sektörüne de 2023’te 860 milyon dolarlık yatırım yapılması bekleniyor.

“Sanayinin ekosistem olduğu unutulmamalı”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİAD Başkanı Fatih Varlık, "Yerel ve uluslararası kaynakları baz alarak yaptığımız analizler, sektörümüzün geleceği ve yatırım anlamında yönelmemiz gereken alanlarla ilgili önemli veriler sağlıyor. Bu veriler ışığında yapacağımız doğru planlama ve yatırımlarla takım tezgahları sektörünün yanı sıra Türkiye sanayisinin lokomotifi olan diğer sektörlerin de gelişimini sürdürülebilir hale getirebiliriz. Sanayinin teknoloji, imalat sanayi, yan sanayi ve ara ekipman üreticileriyle bir ekosistem olduğunu unutmamalıyız. Alt sektörlerde yaşanacak gelişmelerin doğrudan ana sanayiye yansıyacağı bilinciyle de yatırımları tüm sektörlere doğru oranda yaymalıyız. Böylece sanayide dengeli büyüme ve sürdürülebilirlik yakalanabilir. Aynı şekilde destek ve teşvik paketleri de aynı mantıkla tüm sektörlere fayda sağlayacak ve üretim artırılacak şekilde açıklanmalı. Böylece yatırımcının iştahı da her zaman canlı tutulabilir." şeklinde konuştu.