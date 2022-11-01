İmalat sanayide daralma sürüyor

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Ekim'de 46.4'e gerileyerek sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret ederken, yeni siparişler ve üretimde ivme kaybının sürdüğünü ortaya koydu.

Şirketler, yeni siparişler ve üretimdeki gerilemeye paralel olarak satın alma faaliyetleri ve istihdamı azaltırken, girdi ürünlerine olan talebin azalmasıyla tedarikçilerin teslimat süreleri de kısalmış oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Eylül'de 46.9 değerini almasının ardından Ekim'de 46.4'e geriledi ve sektörün sekizinci ayda da daralmaya devam ettiğini gösterdi. PMI'da 50'nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor.

Sektör performansında Mayıs 2020'den bu yana görülen en belirgin yavaşlama görüldü.

Veriler zayıf talep ve azalmaya devam eden yeni siparişler nedeniyle faaliyet koşullarının bozulduğuna işaret ederken, yeni ihracat siparişlerinde de benzer şekilde keskin yavaşlama görüldü.

Üretim alt endeksi Ekim'de 45.8'den 46.4'e yükselirken, yeni siparişler alt endeksi 43'ten 43.5'e yükseldi.

Yeni ihracat siparişleri Ekim'de 46.1'den 43.7'ye yükseldi. İstihdam ise Eylül'de 49.2 değerini almasının ardından Ekim'de 47.7 ile Mayıs 2020'den bu yana en belirgin yavaşlamayı kaydetti.

Girdi alımlarındaki azalma sayesinde tedarik zincirleri üzerindeki baskı azalırken, girdi ve nihai ürün fiyatları Ekim'de keskin şekilde yükselmeye devam etti. Yükselen girdi fiyatları için ana unsurun TL'deki değer kaybı olduğu ifade edilirken, enerji ve hammadde fiyatlarında da artış kaydedildiği belirtildi.

Şirketlerin yükselen girdi fiyatlarını müşterilere yansıtmasıyla nihai ürün fiyatları da arttı.

Zayıf talep koşulları etkili

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Başta uluslararası talep olmak üzere zayıf talep koşulları Türkiye imalat sektörünün Ekim'de daralmasına neden oldu. Yeni siparişlerdeki yavaşlama karşısında, şirketlerin hem istihdamı hem de satın alımları azalttığı görüldü. Satın alımlarda görülen azalma, tedarikçilerin kısmen rahatlamasını ve teslimat sürelerinde sekiz yılı aşkın sürenin en belirgin düşüşün gerçekleşmesini sağladı. Böylece, sektörde büyümenin önündeki engellerden birinin etkisi hafiflemiş oldu" dedi.