İmalat sanayinde kapasite kullanımı azaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin İktisadi Yönelim Anketi kapsamında 1.985 iş yerinden topladığı veriler doğrultusunda hazırlanan rapora göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı mayısta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,6 puan düşüşle yüzde 73,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran haziran ayında yüzde 74,5 düzeyinde bulunuyordu.

Tüketim mallarında düşüş

Mal grupları incelendiğinde, tüketim mallarında kapasite kullanım oranı hazirandaki yüzde 71,8 seviyesinden temmuzda yüzde 71,4'e geriledi.

Dayanıklı tüketim mallarında oran yüzde 67,9'dan yüzde 67,1'e, dayanıksız tüketim mallarında ise yüzde 72,6'dan yüzde 72,3'e düştü.

Ara mallarında kapasite kullanımı yüzde 75'ten yüzde 74,9'a inerken, yatırım mallarında yüzde 73,4'ten yüzde 71,2'ye gerileme kaydedildi.

En yüksek oran ağaç ürünlerinde

Sektörel verilere göre temmuz ayında en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 84,6 ile ağaç ürünlerinde görüldü. Bu sektörü yüzde 83,9 ile kâğıt ve yüzde 83,8 ile tütün izledi.

En düşük kapasite kullanımı deride

Temmuzda en düşük kapasite kullanım oranı yüzde 58,7 ile deri sektöründe kaydedildi. Basım, makine ve ekipman ile motorlu kara taşıtlarında oran yüzde 68,5 olurken, diğer imalatlarda yüzde 67,9 seviyesinde gerçekleşti.