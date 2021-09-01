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İmalat sanayinde toparlanma sürüyor

Büyümenin öncü verilerinden biri olarak kabul edilen imalat Sanayi PMI Endeksi, ağustosta, geçen ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 54,1'e yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında  referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ağustosta 54,1'e yükselerek imalat sektörünün  performansında güçlü iyileşmeye işaret etti. Üst üste üç aydır yükselen İmalat PMI ağustos ayında, ocak ayından bu yana en görülen yüksek düzeyine ulaştı.

Müşteri talebindeki iyileşme ve yakın zamanda Covid-19  kısıtlamalarının gevşetilmesi, yeni siparişlerdeki güçlü artışın  ağustos ayında da devam etmesini sağladı. Özellikle yeni ihracat  siparişlerinde keskin büyüme kaydedildi.

10 sektörden 9'unda üretim artışı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ağustos verilerine göre,  takip edilen 10 sektörden biri hariç tamamı ağustosta üretim artışı  sağladı. En güçlü büyüme, hızlı şekilde toparlanan kara ve deniz  taşıtları üretiminde gerçekleşti. Giyim ve deri ürünleri, tekstil,  makine ve metal ürünler sektörlerinde de üretim belirgin iyileşmeler  gösterdi. Üretimi yavaşlayan tek sektör metalik olmayan mineral  ürünler sektörü oldu. Sektörlerin çoğunun yeni siparişlerinde de artış  gözlenirken birkaç sektör özellikle ihracatta güçlü performans  sergiledi.

Müşteri talebindeki iyileşme ve yakın zamanda Covid-19  kısıtlamalarının gevşetilmesi, yeni siparişlerdeki güçlü artışın  ağustos ayında da devam etmesini sağladı. Özellikle yeni ihracat  siparişlerinde keskin büyüme kaydedildi. Üretim, müşteri talebindeki  iyileşmeye bağlı olarak üst üste üçüncü ay artış gösterdi ve yeni  ihracat siparişlerinde kaydedilen güçlü büyüme bazı firmalarda  üretimin artmasına katkı sağladı. Büyüme temmuza kıyasla daha düşük  oranda olmakla birlikte güçlü gerçekleşti.

İstihdamda da artış son 7 ayın zirvesinde 

Firmaların iş yüklerini karşılama çabaları, satın alma faaliyetlerinde  ve istihdamda daha belirgin artışları beraberinde getirdi. İstihdamda ocak ayından beri en yüksek artış gerçekleşti. İmalatçılar birikmiş  işlerinin artmasına engel olabildiler ve birikmiş işler üst üste  ikinci ay yatay seyretti. Bazı anket katılımcıları, istihdamın  artırılması ihtiyacına vurgu yaptı. Tedarik zincirlerindeki  gecikmeler, girdi temin etmeye yönelik çabaları olumsuz etkilemeye  devam etti. Bu durum, girdi maliyetlerinde ve nihai ürün fiyatlarında  keskin artışların devam etmesine katkı yaptı. Buna rağmen ağustosta  enflasyonist baskılar gevşeme belirtileri gösterdi. Ağustos ayında hem  girdi hem de nihai ürün stokları arttı. Girdi stoklarında son 12 ayın,  nihai ürün stokları ise son 69 ayın ilk artışı kaydedildi. Firmalar,  yeni siparişlerdeki yükselişe ve arz sıkıntıları karşısında tedbir  alma çabalarına bağlı olarak üretim öncesi stoklarını artırdı. Müşteri  teslimatlarında yaşanan zorlukların ise nihai ürün stoklarında  yükselişe yol açtığı belirtildi.

"Firmalar, müşteri talebiyle büyümeyi sürdürebildi"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında  değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker,  şunları söyledi:

"İmalat sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu birçok güçlüğe rağmen, Türk firmaları müşteri talebindeki iyileşmeye bağlı olarak ağustosta büyümeyi üst üste üçüncü ay sürdürebildi ve satın alma faaliyetleri  ile istihdamı artırdı. Özellikle ihracata yönelik çabalar başarı oldu  ve yurt dışından alınan yeni siparişler güçlü bir artış kaydetti. Bu  nedenle imalatçılar, ürünlerinin müşterilere teslimatı sırasında,  nakliye sektörünü etkilemeye devam eden ciddi zorluklarla mücadele  etmek durumunda kaldı. Firmaların büyüme potansiyellerine tam olarak  ulaşabilmesi için yılın geri kalanında bu zorluklardan bazılarının  hafiflemeye başlayacağı ümit ediliyor."

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