İmalat sektöründe daralma 3 aydır sürüyor

02 Temmuz 2018

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Haziran ayında 46.8'e yükselmesine karşılık Nisan ayından bu yana süregelen daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Yeni sipariş ve üretimdeki daralma devam ederken kurdaki yükselişe paralel olarak enflasyon baskıları güçlendi.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Mayıs ayında 46.8 değerini almıştı.

PMI'da 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Yeni siparişler endeksi 43.8 seviyesinden 45.5'e yükselerek daralmanın bir miktar hafiflediğine işaret etti. Şirketler ankete verdikleri cevaplarda talepteki daralmanın hem iç hem de dış talepten kaynaklandığını belirttiler.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 49.1'den 49'a geriledi.

Üretim alt endeksi 45.1'den 45.4'e yükseldi.

Girdi fiyatları TL'deki değer kaybının maliyetlere yansımasıyla birlikte önceki ay kaydettiği keskin artışı devam ettirdi. Ortalama fabrika çıkış fiyatları da buna paralel arttı, ancak artış hızı Mayıs'a kıyasla bir miktar yavaşladı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.