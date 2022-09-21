İmalat sektörünün varlıkları 5 yılda 3,5 kat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan ‘Sektör Bilançoları 2021’ araştırmasına göre, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, varlıklarını son 5 yılda düzenli olarak artırdı.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2016'da yaklaşık 1,4 trilyon lira seviyesindeydi. Bu rakam 2017'de yaklaşık 1,7 trilyon liraya, 2018'de 2,1 trilyon liraya, 2019'da 2,4 trilyon liraya ulaştı.

Sektör firmaları COVID-19 ile mücadeleyle geçen dönemde de varlıklarını artırmayı başardı. Firmalar varlıklarını 2020'de 3,1 trilyon liraya, 2021'de de 4,9 trilyon liraya çıkardı. Böylece firmaların aktif toplamları 2016-2021 döneminde yaklaşık 3,5 katına çıktı.

Öz kaynaklar da 3,3 katına çıktı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmalar, öz kaynaklarını da artırdı. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklar toplamı 2016'da yaklaşık 500 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli artırarak 2021'de 1,6 trilyon liraya kadar yükseltti. Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda 3,3 katına çıkmış oldu.

Brüt satışlar 5 katına yükseldi

Türkiye'de imalat alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2016-2021 döneminde yüzde 289,9 artışla 1 trilyon 327 milyar 244 milyon 596 bin liradan 5 trilyon 175 milyar 344 milyon 897 bin liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2016-2021 döneminde brüt yurt içi satışları 1 trilyon liradan 3,7 trilyon liraya, brüt yurt dışı satışları da 305,1 milyar liradan 1,4 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde diğer gelirler ise 67 milyar lira olarak kayıtlara geçti.